Овечкин выступит в роли капитана сборной России на Кубке мира в Торонто

Форвард Александр Овечкин станет капитаном хоккейной сборной России на Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин.

Напомним, что Кубок мира-2016 пройдёт с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто. В турнире примут участие команды России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (игроки США и Канады в возрасте до 23 лет) и сборная Европы (хоккеисты из европейских стран, не представленных отдельными командами). В предварительном раунде Россия выступит в группе В вместе с Финляндией, Швецией и Северной Америкой. Турнир будет проходить на площадках НХЛ и по правилам этой лиги.

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