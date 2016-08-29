Бронзовый призер ОИ заранее оправдался за продажу подаренного BMW

Денис Дмитриев, бронзовый призер Олимпийских Игр-2016, сразу решил пресечь все разговоры о продаже подарка от президента РФ Владимира Путина – BMW X3. Он признался, что у него уже есть любимый автомобиль.

Не желая, чтобы общественность обсуждала продажу президентского подарка, Денис Дмитриев, завоевавший третье место в индивидуальном спринте, объяснился с поклонниками в своем Инстаграм. Спортсмен заявил, что у него уже есть любимый BMW, который дорог ему как результат серьезных трудов и спортивных побед, поэтому подаренную машину он хочет продать. По словам Дениса Дмитриева, он надеется, что президентский подарок придется по душе новому хозяину.

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