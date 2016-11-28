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Олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за перелома

28 ноября 2016, 16:34 [ «АН-онлайн» ]

Олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за перелома
globallookpress.com

Перелом ноги у многократной чемпионки мира и серебряной медалистки ОИ-2016 Яны Кудрявцевой дал негативные последствия. 19-летняя художественная гимнастка после операции вынуждена покинуть большой спорт.

Об уходе Яны из большого спорта заявила 28 ноября глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Яне Кудрявцевой исполнилось в сентябре 19 лет, и эта талантливая спортсменка могла бы еще долго выступать. Но вердикт германских медиков беспощаден: перелом дал осложнения и на вторую, здоровую ногу, которую теперь тоже придется оперировать, передает ТАСС.

Сообщается, что спортсменка больше не может терпеть постоянные боли и вынуждена лечиться, а затем будет заниматься личной жизнью.

 

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