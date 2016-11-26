В Казани запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018 по футболу

На Кремлевской набережной столицы Татарстана 26 ноября торжественно запустили часы, которые будут вести обратный отсчет до мирового чемпионата по футболу 2018 года, что пройдет на российских стадионах.

В торжественном мероприятии принял участие министр спорта РФ Виталий Мутко, а также глава Международной футбольной федерации Джанни Инфантино и генсек ФИФА Фатма Самура, передает ТАСС.

Часы запускали руководитель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и глава Казани Ильсур Метшин.

До чемпионата мира 2018 года осталось 500 дней. Мировой чемпионат по футболу, который примет Россия, стартует 14 июня и закроется 15 июля. Матчи ЧМ -2018 пройдут на 12 российских стадионах, что расположены в в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Ранее такая же церемония, но только за 727 дней до турнира, прошла в Сочи.

Часы, отмеряющие минуты и часы до ЧМ-2018, имеют Wi-fi-роутер и встроенную фотокамеру, поэтому с ними может сфотографироваться любой желающий, а при надобности - послать фото по электронной почте.