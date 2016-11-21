Российских паралимпийцев восстановят в Международной организации

Российский Паралимпийский комитет вновь получит членство в Международном комитете паралимпийского движения (МПК). 21 ноября МПК выступил с инициативой вернуть ПКР в свои ряды и обозначил критерии возврата.

Чтобы вновь стать членом МПК, российские паралимпийцы должны выполнить несколько требований международной организации, передает ТАСС.

В качестве табу ПКР не должен допускать участие в своих структурах представителей власти, а также создать надежную антидопинговую структуру и, главное, - поощрять спортсменов за доносительство.

Упомянутые критерии возврата обсудят на заседании исполкома ПКР 1 декабря. Руководство ПКР также предложило МПК провести встречу лидеров для обсуждения новых стандартов, и в международной организации согласны на эту встречу.