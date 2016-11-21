«Динамо» - Москва слил игру, проиграв магнитогорским хоккеистам из "Металлурга" с разгромным счетом 5 : 0. Матч был для хоккеистов «Металлурга» домашним, поэтому можно считать, что им помогли родные стены.

В этом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) это поражение для столичных динамовцев самое крупное. Клуб из Москвы с 49 баллами в турнирной таблице занимает восьмую позицию (Запад), в то время как их соперники из Магнитогорска стоят на первой строчке, имея 71 очко после 33 сыгранных матчей.

В игре ворота противника поразили: Виктор Антипин (на десятой минуте матча), Данис Зарипов (на тринадцатой минуте встречи), Томаш Филиппи (забил шайбу динамовцам на 25-й минуте), Сергей Мозякина (поразил ворота соперника на 36-й минуте игры) и Ян Коваржа, забросивший во встрече пятую шайбу в ворота «Динамо» на 46-й минуте.

23 ноября «Металлург» попробует в домашнем матче одолеть "Локомотив" из Ярославля. А московское "Динамо" в этот же день на выезде проведет встречу с Трактором» из Челябинска.