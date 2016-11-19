“Манчестер Юнайтед” запретил россиянам посещать матч в Одессе

Российские болельщики не смогут посетить матч футбольного клуба “Манчестер Юнайтед” с украинской “Зарей”, который должен состояться 8 декабря В Одессе. Все купленные россиянами билеты на эту игру аннулированы.

Решение об аннулирование билетов и возврате денег владельцам российских паспортов было принято в связи с текущей политической ситуацией, а также из-за возможных сложностей с обеспечением безопасности во время матча. Именно такая причина приводится в сообщении, разосланном купившим билеты россиянам. Футбольный клуб ссылается при этом на украинские власти, выдвинувшие такое требование.

“Манчестер Юнайтед” является одним из самых популярных в России клубов. Игру с его участием планировали посетить несколько сотен россиян.

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