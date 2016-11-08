Челябинская школа каратэ - лучшая в стране

В минувшую субботу в Челябинске прошел 16 всероссийский мастерский турнир по каратэ на призы чемпиона СССР Дмитрия Обухова. Впервые в стране соревнования такого масштаба проводились под флагом каратэ – как олимпийского вида спорта. Впервые соревнования собрали 580 участников со всей России и Казахстана. Сильные команды приехали из Москвы, Московской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, Республики Башкортостан…. Всего 42 команд. Соревнования проходили в челябинском легкоатлетическом манеже с небывалым размахом. Поединки проводились одновременно на пяти татами, как и недавно завершившийся чемпионат мира в Австрийском городе Линц.









По устоявшейся традиции соревнования открылись парадом ветеранов, друзей Димы Обухова, вместе с ним создававшим одну из лучших в стране школ каратэ. И конечно же совсем юных каратистов, учеников лучших челябинских школ каратэ.

Соревнования проходили в условиях высочайшей спортивной конкуренции. Первое командное место вновь завоевали спортсмены Южного Урала: 28 медалей, из них шесть золотых и шесть серебряных. На втором месте – команда Новосибирской области: 21 медаль, пять золотых, семь серебряных. Третьими стали спортсмены Самарской области завоевавшие 11 медалей, две серебряные и девять бронзовых.

Половину всех золотых наград команде Челябинской области принесли воспитанники СДЮСШОР «Конас» по каратэ. Это Артем Кутугин, возрастная категория от 16 до 17 лет, весовая категория 61 кг. Мария Бахтинова, 16-17 лет, вес свыше 59 кг. И Илья Кузнецов, возрастная категория от 14 до 15 лет, весовая категория до 63 кг. Ученики «Конаса» традиционно завоевали большое количество медалей самого разного достоинства.









Главный тренер сборной команды Челябинской области по каратэ Владимир Холкин:

- Сразу же после этой победы и Артем, и Мария, и Илья приступили к подготовке на первенство России, которое состоится в Пензе в начале декабря. Это будет отбор на первенство Европы 2017 в Болгарии. Артем Кутугин хоть и молодой, но уже сравнительно опытный спортсмен. Он неплохо выступал на двух первенствах Европы. Сегодня он считается первым номером в молодежной национальной сборной страны. И думаю, что он хорошо набирает нужную спортивную форму к самым ответственным стартам сезона. Календарь соревнований в этом году очень удачный. Мария Бахтинова – талантливая спортсменка. Не совсем стабильно выступала. Будем вместе с ней анализировать каждый ее бой, просматривать видеозаписи поединков. Но в целом отработала на престижном турнире совсем не плохо. Хотя замечания, конечно, есть по всем нашим медалистам, а иначе быть просто не может. Сегодня, чтобы побеждать на мировых турнирах, надо демонстрировать и высочайшую технику и поистине уникальные бойцовские морально-волевые качества. У Кузнецова Ильи это пока лучшее достижение в его спортивной карьере. Он тоже входит в сборную команду области, тоже выступал на первенствах России, но пока неудачно. Был без медалей. Из за травмы пропустил последний областной страт. На УРФО был вторым. Но на этих соревнованиях, он нас порадовал. Уверенно выиграл у очень сильных соперников из Тюменской и Новосибирской области. Свой финальный бой вытянул на характере. А характер в единоборствах это, пожалуй, что главное…









Директор СДЮСШОР «Конас» Олег Строгонов:

- Накануне турнира был выбран новый президент всероссийской федерации каратэ России Сергей Цой. В связи с назревшим изменением курса, на достойное участие в олимпийских играх 2020 в Токио, сменилось и большинство членов президиума. Представляющий Уральский Федеральный Округ, вице президент федерации Олег Чемезов, человек необычайно преданный спорту, буквально пропитанный духом каратэ, сразу же приехал в Челябинск, и принял деятельное участие в проведении всероссийского турнира. Олег Леонидович провел совещание с представителями федераций Урала, на котором мы все явственно почувствовали, что сдвиг в развитии каратэ в нашем округе будет, несомненно. Прежде всего, потому, что нужного человека выбрали, на нужную для нашего боевого искусства должность. Он кстати планирует на ближайшее время провести рабочую встречу с нашим министром по спорту Леонидом Одером. Однозначно, отношение к каратэ, теперь уже как к олимпийскому виду спорта в Челябинской области, будет значительно лучше…