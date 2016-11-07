ФК «Урал» провел мастер-класс для тренеров городских ДЮСШ

В рамках создания «Лиги Урала», о которой футбольный клуб «Урал» объявил в сентябре нынешнего года, прошло первое мероприятие. Для улучшения качества образования в детских футбольных школах города ФК «Урал» начал работу по повышению квалификации тренерского состава детских школ.

7 ноября в манеже «Урал» клуб провел семинар для детских тренеров. Тренер-аналитик ФК «Урал», имеющий категорию PRO, Дмитрий Столбиков рассказал коллегам о базовой технической и психологической подготовке футболистов.

— Основная заслуга в подготовке профессионального футболиста — это первый тренер. Он формирует умения, навыки, нравственные процессы. Детский тренер — это тот фундамент, на котором наш футбол будет крепнуть и расти. Наши коллеги, которые занимаются с детьми и юношами, должны обладать актуальной системой подготовки. Сегодняшнее занятие также необходимо для организации правильной структуры детского футбола — тренер детей каждого возраста должен отвечать за свой этап развития футболиста, — заявил тренер-аналитик футбольного клуба «Урал» Дмитрий Столбиков.

В семинаре приняли участие 12 тренеров городских спортивных школ и полсотни юных футболистов. Участники семинара не только получили теоретические знания о том, какие упражнения применяются в профессиональной тренерской деятельности, но и на практике отработали тактико-технические действия с юными игроками.

— У нас клуб относительно молодой, поэтому все новшества, которые я узнаю, могу внести непосредственно в рабочий процесс, дабы выстроить его более грамотно. Мы можем грамотней спланировать подготовку наших начинающих футболистов, основываясь не на базовых знаниях, а пользуясь ценным опытом, который передаёт футбольный клуб «Урал», - отметил тренер ДЮСШ «Родник» Артём Абрашкин.

Новая система тренировок понравилась и детям, которые первыми испробовали ее на себе.

— Было несколько неожиданных упражнений, которые мы раньше не делали. Я люблю футбол, потому что это интересный и быстрый вид спорта, и мне было интересно заниматься здесь, потому что я тоже болею за «Урал», - сказал футболист ДЮСШ «Факел» Кирилл Попов.

Организаторы мастер-класса — футбольный клуб «Урал» — надеются, что подобные семинары помогут поднять уровень детского футбола в регионе.