Андрей Сироткин: Всегда настраиваюсь только на победу

15 ноября в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса "Extra Round". В рамках второго среднего веса не имеющий поражений Андрей Сироткин проведет первую защиту чемпионского титула WBC Asian Boxing Council. Читайте в нашем интервью о подготовке Андрея к этому важному поединку, о настрое и суевериях перед боями и о том, кто является его главными болельщиками.

— Андрей, 15 ноября Вам предстоит поединок с украинским боксёром Владиславом Еременко. Расскажите, как Вы распланировали свой тренировочный лагерь и где проходит подготовка?

— По сравнению с предыдущим тренировочным лагерем, к этому бою моя подготовка немного изменилась. Этап физической подготовки я проходил в Москве на базе "Академии бокса", а спарринги, как всегда, я провожу в Серпухове, в клубе "Олимп", под руководством тренеров Пономарёва Валерия и Галеева Алексея.

— Для Вас это будет не просто бой, а первая защита титула чемпиона WBC Азия. Чувствуется дополнительная ответственность?

— Ответственность чувствуется перед каждым боем. Что касается защиты титула, то дополнительного дискомфорта я не ощущаю.

— Это правда, что на кону сразу два чемпионских пояса?

— Да, помимо защиты пояса WBC Аsia, на кону будет ещё вакантный пояс WBC Евразия.

— Поговорим о Вашем сопернике. Еременко – довольно молодой спортсмен, на счету которого четыре профессиональных поединка. И все же, он обладает теми качествами, которые позволяют ему сразиться с Вами за титул. Какие сильные стороны Вы видите в своём сопернике?

— На самом деле, я поверхностно ознакомился со своим оппонентом. Вскользь посмотрел пару боёв, и по поводу Еременко ничего не могу сказать. Думаю, он неплохой парень и даст отличный бой.

— Многие спортсмены не любят заранее обсуждать вероятность своей победы. А Вы относитесь к категории суеверных боксёров?

— Я не считаю себя суеверным и всегда настраиваюсь только на победу.

— Андрей, ранее Вы говорили, что помимо защиты пояса, будет ещё возможность выступить в этом году. Планируете после чемпионского поединка ещё раз выйти на ринг?

— Пока что я не обсуждал этот вопрос с командой, но если поступит неплохое предложение, то готов буду провести ещё один поединок в этом году.

— А на 2017 год у Вас есть уже планы? Сколько бы Вам хотелось провести поединков?

— Планов на год не строим. После каждого поединка уже обсуждаем следующий шаг.

— Андрей, кто Вас поддерживает на этом спортивном пути?

— Главные болельщики – это моя любимая жена Марина и моя семья, которые постоянно за меня переживают и присутствуют на боях. Ещё хотелось бы выразить огромную благодарность моим друзьям-болельщикам, которые приезжают на все мои поединки, и не только на территории России.