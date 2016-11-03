ФК «Урал» поможет юному футболисту в борьбе против рака

Футбольный клуб «Урал» запускает благотворительный марафон в помощь 13-летнему футболисту Данилу Сивчуку, который борется с раком крови — острый миелобластный лейкоз. 2 ноября игроки команды посетили Данила дома.

На встрече футболисты объявили о благотворительном матче между командами «Урал» и «Синара», который пройдет 9 ноября. Все средства, собранные во время благотворительного матча, клуб передаст непосредственно родителям мальчика.

До болезни Данил тренировался в детской футбольной школе, был активным, полным спортивных надежд мальчишкой. Страстное увлечение футболом пока осталось в прошлом, но Даня изо всех сил надеется, что ему удастся вернуться к любимому спорту.

«Два года назад он заболел ОРВИ, при лечении обнаружилось, что у Данила — лейкоз. За два года Даня перенес пять блоков химиотерапии и шесть сеансов облучения головного мозга. Думали, что можно вздохнуть спокойно и болезнь отступила. Но в мае нынешнего года произошел рецидив. Сейчас мы готовимся к пересадке костного мозга», — сказала мама Данила Ирина Сивчук.

Узнав о тяжелой болезни мальчика, футбольный клуб «Урал» решил поддержать его. Игроки уже передали мальчику футболку со своими автографами и пожеланиями скорейшего выздоровления. Недавно среди болельщиков прошел аукцион, лотом которого был мяч с автографами игроков команды, а вырученные деньги были перечислены на счет мальчика. А вчера, 2 ноября, чтобы поддержать юного коллегу, к нему домой пришли футболисты ФК «Урал» Артем Фидлер и Денис Кулаков, которые пообщались с ним и пожелали удачи перед сложной операцией.

«Будет все хорошо, еще в команду «Урал» попадешь. Может, я уже к тому времени тренером буду. Все футболисты Данила поддерживают. Мы готовы постоянно участвовать в благотворительных акциях», — говорит капитан команды Артем Фидлер.

«Данилка — хороший парень, видно, что не сдается, не отчаивается. Самое главное, с позитивом смотреть в будущее. Я уверен, что будет все хорошо, он восстановится и вернется в футбол», — сказал Денис Кулаков.

«Я не мог себе представить, что ко мне домой придут футболисты, за которыми я наблюдаю по телевизору. Мне очень приятно. Их поддержка очень важна для меня. Обещаю, когда поправлюсь, тоже приду к ним на матчи», — сказал после встречи Данил Сивчук.

В конце ноября Данилу предстоит операция по пересадке костного мозга, донором станет его старший брат Артем. Сложность состоит в том, что для трансплантации необходимы два препарата — Тепадина и Треосульфан. Без них, учитывая особенности течения болезни, эта процедура невозможна. В общей сложности ребенку понадобятся 5 флаконов Тепадины и 60 флаконов Треосульфана. Стоимость этих лекарств большая — 986 000 рублей. Оба препарата не входят в список жизненно необходимых, а значит, бюджетное финансирование на них не распространяется и, соответственно, больница не может их приобрести.