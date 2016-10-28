Российский хоккеист погиб в Таиланде

В пятницу, 28 октября, стало известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде погиб российский хоккеист Антон Асанов.

Спортсмен врезался на автомобиле в линию электропередачи, получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщает сегодня портал «Дни.ру». Предполагается, что столь серьезная авария была спровоцирована превышением скоростного лимита, а также неблагоприятными погодными условиями.

Отметим, что 29-летний Асанов в течение длительного времени выступал за хоккейный клуб "Челны". Позже он переехал жить в Таиланд, где стал работать в сфере туризма.