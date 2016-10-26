Наука побеждать в тренде укрепления патриотизма

Сегодня ни один вид единоборств, включая дзюдо, не пользуется такой системной поддержкой и популярностью у российских чиновников высокого ранга, выходцев из силовых и правоохранительных структур, как самооборона без оружия – самбо. Ничего удивительного в этом нет. Борьба, рожденная в Стране Советов почти 90 лет назад, как эффективное средство физической защиты бойцов Красной армии, в нынешних условиях нарастания международной напряженности и увеличения количества вызовов нашему общественному благополучию, повсеместно получает своеобразный карт-бланш и обновленное патриотическоек звучание в устах власть имущих и функционеров вида спорта. По крайней мере, именно такое звучание она приобрела в Новосибирске в «Дни самбо на земле Сибирской», которые с большой помпой прошли с 21-го по 22-е октября текущего года.

Новое время собирать камни

То, что самбо стремительно начинает переходить к достаточно агрессивной и уже устойчивой отечественной тенденции доминирования в массовом сознании общенациональной идеи единства страны на базе ее великих спортивных достижений, даже непосвященным новосибирцам стало очевидно в течение двух дней до начала форума.

А вот то, что и как говорили во время пленарки, круглых столов и в кулуарах статусного открытия форума на сибирской земле руководители и представители всех ветвей власти, всероссийской и региональных федераций самбо, спортивных и образовательных учреждений из Москвы, Новосибирска и столиц 12-ти субъектов Сибирского федерального округа очень важно для понимания - какую актуальную модель развития «науки побеждать» намерена предложить нам власть и специалисты на ближайшую и долгосрочную перспективу.

- После заседания Совета по спорту /Совет по спорту при Президенте РФ/ есть предложение разрабатывать и реализовывать всероссийскую целевую программу по самбо в школах, учебных заведениях. Нужно понять, как это правильно делать. В Сибири и в Новосибирске губернаторы активно идею поддерживают. Подобные форумы людей объединяют. В дальнейшем нужно как можно чаще встречаться по этому поводу. Чем популярнее будут такие виды спорта, как самбо, тем легче нам будет воспитывать нашу молодежь. Военно-прикладные виды спорта тоже нужны. Они интересны и красивы. – В подходе к прессе до начала пленарного заседания «Самбо – ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания молодежи» почетный гость форума, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло не многословно но четко обозначил вектор предстоящих дискуссий.

Четыре составляющих успешного продвижения

Наряду с инициативой формирования и реализации специальной стратегии патриотического воспитания молодежи через массовые занятия борьбой, и в первую очередь в общеобразовательных школах, свое горячее желание приравнять вид единоборств самбо к статусу олимпийских видов спорта в России заявило большинство спикеров круглых столов с названиями «Развитие самбо в Сибирском регионе: прошлое, настоящее, будущее» и «Внедрение Всероссийского проекта «Самбо в школу» на земле Сибирской». Хотя, некоторые эксперты склонны полагать, что есть либо олимпийские, либо не олимпийские виды и не к чему опять «городить наши уникальные надстройки».

Устремление не декларативного, а практического превращения борьбы самбо в сугубо национальный вид доходчиво и просто изложил еще один почетный гость форума, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев

- Во многих странах есть национальные виды спорта. В Канаде – это хоккей. В США – бейсбол. В Японии – дзюдо. В России таким видом спорта может стать самбо. Мы заинтересованы в его развитии.

С ним абсолютно согласен президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, считающий самооборону без оружия национальным достоянием. Во время своих выступлений он напомнил участникам форума, что вопрос о приравнивании самбо к статусу олимпийского вида уже предметно обсуждался на Совете по спорту при Президенте РФ и имеет очень хорошие перспективы. Он также призвал всех заинтересованных региональных специалистов стать «миссионерами по продвижению самбо в своих областях».

Если резюмировать актуальные составляющие продвижения самбо в умах и чаяниях сограждан, предложенные и озвученные на форуме его авторитетными спикерами и экспертами, то, вероятно следует выделить следующие. Приравнять его к олимпийским видам; закрепить за ним статус национального; структурировать в программы общего образования; реализовать идеологию патриотизма самбо в общем тренде укрепления патриотического воспитания отечественной молодежи и усиления бдительности по недопущению негативного влияния недружественных зарубежных школ в физическом воспитании. Последнее не очень явно прозвучало из уст спикеров и дискутантов, но в кулуарах об этом активно разговаривали.

Новосибирск – Мекка школьного самбо?

По словам президента Новосибирской региональной федерации самбо Николая Степанова, в Новосибирске уже началась реализация проекта «Самбо в школы». Он действует на базе шести общеобразовательных учреждений города. Ученики старше 3-го класса активно посещают секции самбо в школах, где учителя физической культуры обучают детей приемам борьбы. Он особо отметил, что предварительно все педагоги проходят обучение и осваивают современные и адаптированные методики преподавания данного спортивного единоборства.

- Наша задача научить детей не получать травмы при падениях. Никто не собирается давать подросткам сложные приемы в освоении программ мастеров. С течением времени подростки должны научиться постоять за себя и своих товарищей, эффективно защититься от нападения. Но ни в коем случае не проявлять даже элементарной агрессии.

В ходе заседания круглого стола по проекту «Самбо в школу» на форуме активно обсуждались ключевые меры, которые должны предпринять руководители исполнительной и законодательной власти в регионах для того, чтобы проект эффективно внедрялся. Особого внимания была удостоена его нормативно-правовая база. Горячую полемику вызвали действия, которые необходимо осуществить для структурирования учебно-методического комплекса в конкретные школьные программы по физической культуре.

По заявлениям главы муниципалитета в Новосибирске самбо – профильный вид во многих учреждениях общего образования. В городе действуют отраслевые программы «Образование» и «Физическая культура и спорт». В частности, вторую программу реализует МБУДО СДЮШОР «Центр спортивной борьбы». Здесь обучается 682 человека под руководством 23 тренеров, из них 5 по направлению «боевое самбо». Тренировочный процесс осуществляется на 12-ти городских специальных базах в различных районах мегаполиса. Собственно в этом заявлении мэра Анатолия Локтя кроется ответ на вопрос многочисленных корреспондентов СМИ, которые они задали почти всем ответственным представителям главного организатора форума – Всероссийской федерации самбо, «а почему все это в Новосибирске и в Сибири?» И здесь нельзя ни сделать еще один акцент – на форуме не просто присутствовали, а активно работали 12 глав субъектов Сибирского федерального округа.

- Такое внимание к самбо не случайно. Это наш российский вид спорта, наша национальная идея. Самбо – это целый комплекс боевых искусств, в который вошли приемы и практики всех национальных видов борьбы народов, населяющих нашу Россию. Поддерживая самбо, мы развиваем у молодежи чувство патриотизма и уважения к своей стране, своей истории. Именно поэтому сегодня самбо должно стать частью стратегии патриотического воспитания молодежи. – Подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Завершился новосибирский форум «Дни самбо на земле Сибирской» на спортивном ковре «Открытого городского фестиваля по самбо». И здесь все было организовано по высшему разряду. Статусные почетные гости, замечательные тренеры, титулованные спортсмены. Отличные единоборства, мастер-классы и культурная программа. Спортивная составляющая праздника была менее помпезной, но более душевной. Лишь бы самбо действительно развивалось и помогало молодым людям становиться добрыми и честными гражданами своей страны.

Вадим Виленский,

специально для «Аргументов недели»

из Новосибирска

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