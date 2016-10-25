КХЛ: СКА одержал десятую победу подряд

Хоккеисты Спортивного клуба армии из Санкт-Петербурга одержали свою десятую победу подряд, обыграв в домашнем матче «Слован» из Братиславы. Матч завершился разгромным счетом 6:1, - вот как родные стены помогли.

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продолжил победные матчи, сохранив первенство в турнирной таблтице КХЛ с 64 очеками. Их соперник, братиславский клуб «Слован» в утрнире занимает несчастливое 13 место (29 очков), передает «Росбалт».

В составе армейского клуба ворота соперника поразили Евгений Дадонов (на шестой минуте матча), Антон Белов (на 24-й минуте), Патрик Херсли (33-я минута), два гола забил Егор Яковлев (34-я и 40я минуты) и одну шайбу забил Никита Гусев на 37-й минуте. У проигравшей команды единственный гол забил Михал Глинка (на 18-й минуте матча).

Таким образом, СКА из культурной столицы догнал своих коллег из Москвы, повторив их рекорд – 10 побед подряд.

В следующей игре СКА 27 октября примет у себя «Медвешчак» из Загреба, а «Слован» в этот же день попробует справиться с московскими армейцами.