WADA призывает вести антидопинговую пропаганаду в социальных сетях

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к российским спортивным федерациям проводить со своими спортсменами активную пропагандистскую политику в социальных сетях по борьбе с допингом.

Эксперт Всемирной антидопинговой организации эксперт Ева Лукосюте-Станикуниене на первом образовательном семинаре Независимой общественной антидопинговой комиссии в Москве заявила о том, что прежде всего антидопинговая программа любого спортивного объединения должна присутствовать в социальных сетях, передает ТАСС.

К антидопинговой пропаганде (в том числе и к наглядной агитации) надо привлекать лучших и популярнейших спортсменов, всячески агитируя на их примере за «чистый» от допинга спорт, сказала литовский эксперт.

Надо сказать, что Лукосюте-Станикуниене и гражданин Австралии Питер Николсон работают в Российской Федерации в качестве независимых экспертов Всемирного антидопингового агентства для реабилитации на международной арене статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).