Степановых, ставших информаторами о допинге в российском спорте, наградил МОК

Супруги Степановы покинули Россию еще в 2014 году. Тогда они попросили предоставить им убежище в Канаде, а позднее поселились в США.

Во многом со слов Степановых был снят фильм телеканалом ARD, который рассказал о ситуации с допингом в нашей стране. Также супруги стали информаторами WADA по тому же вопросу.

Стало известно, что недавно МОК вручил им щедрую награду. Юлия получила грант на продолжение тренировок. А ее муж стал консультантом комитета. Теперь Виталий будет заниматься вопросами допинга, сообщает ria.ru.

Напомним, что в конце прошлого года разразился скандал. Российские спортсмены попали под обвинения WADA в применении допинга. Были даны рекомендации об отстранении наших легкоатлетов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.