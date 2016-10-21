Московский баскетбольный клуб ЦСКА 21 октября обыграл греческий "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Команды встречались в Москве и лидер турнира остался лидером.

Встреча второго тура, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 81:77 (22:19, 13:11, 22:28, 24:19) в пользу хозяев площадки. В составе ЦСКА по 20 очков набрали Нандо Де Коло и Андрей Воронцевич. У "Панатинаикоса", который находится на четвертом месте в турнирном рейтинге, 20 очков на свой счет записал бывший игрок ЦСКА Деметрис Николс.

ЦСКА одержал в двух матчах две победы, в следующем туре 25 октября армейцы сыграют на выезде с турецким "Анадолу Эфесом". "Панатинаикос" 26 октября приедет в «гости» к немецкому "Бамбергу".