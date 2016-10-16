Умер знаменитый баскетболист Виктор Зубков

Двукратный призер ОИ по баскетболу Виктор Зубков скончался 16 октября в Москве на 80-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. Виктор Зубков – лучший центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА.

Во времена СССР имя баскетболиста Виктора Зубкова гремело на весь Союз и за его пределами: трехкратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной СССР…

На официальном сайте ЦСКА приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Алексеевича Зубкова, передает «Лента.ru».

Зубков перешел в ЦСКА в 1957 году из ростовского «Буревестника» и 10 лет играл за ЦСКА, до окончания спортивной карьеры.