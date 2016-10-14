Министры спорта сыграли в футбол на форуме «Россия – спортивная держава»
14 октября 2016, 16:47 [ «АН-онлайн» ]
12 октября на «Гранд-Арене» спортивного курорта «Доброград» Владимирской области состоялся турнир по мини-футболу «Кубок Министерств». Соревнования прошли в рамках проведения VI Международного форума «Россия – спортивная держава».
В футбольных баталиях за чемпионское звание приняли участие представители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ.
Игроки разделились на две команды: «Владимир» и «Ковров». С приветственным словом к участникам обратилась заместитель министра спорта РФ Томилова Марина Владимировна.
За команду "Владимир" выступили:
- Игорь Губкин, Директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийский автономного округа – Югры
- Владислав Левицкий, Начальник аналитического отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийский автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»
- Михаил Белоусов, Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
- Павел Грицков, Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
- Сергей Фокичев, Начальник департамента физической культуры и спорта Вологодской области
- Сергей Воробьев, Генеральный директор ООО "АВМ СПОРТ", компании-партнера турнира
В команду "Ковров" вошли:
- Иван Штылин, Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области
- Сергей Чугунов, Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
- Андрей Рязанов, Директор ГБУ ДО "ОСДЮСШОР № 1", город Курган
- Эдуард Алексеев, Руководитель регионального координационного центра тестирования ГТО в Курганской области
- Юрий Глебов, Директор ФГБУ ПОО "Смоленское Государственное Училище (техникум) Олимпийского резерва"
- Валерий Чалый, Начальник Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, (главный тренер ФК "Рубин" (2014-2016))
Главным судьей турнира был назначен президент Владимирской областной федерации футбола Лев Антонов.
Команда "Владимир" с самого начала захватила преимущество в игре. И в скором времени счет стал 3:0. Однако их соперники собрались с силами и сумели отыграть все три гола. Накал страстей на поле царил до финального свистка арбитра. Выявлять победителя пришлось с помощью "футбольной лотереи" — пенальти. Удача улыбнулась команде "Владимир".
Церемонию награждения победителей открыл Советник Президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев. Он поблагодарил участников за стойкость духа и проявленную волю к победе, а также отметил, что обе команды были равными соперниками. Лучшим защитником турнира был признан Валерий Чалый, а лучшим вратарем - Владислав Левицкий, а лучшим нападающим Игорь Губкин.
Турнир по мини-футболу был организован АНО «Форум «Спортивная держава»» и стал отличным примером популяризации здорового образа жизни и физической активности, продвижения идеи единства и социальной сплоченности.
Подробнее о VI Международном спортивном Форуме «Россия – спортивная держава»
Контакты для СМИ:
Сорокина Юлия, тел..: +7 (495) 649 3316, доб. 157, email: pr1@s-f-r.ru;
Жарова Анна, тел..: +7 (495) 649 3316, доб. 135, email: pr@s-f-r.ru.