Песков опроверг слухи о том, что Путин выдвинул кандидатуру Исинбаевой на пост главы ОКР

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что Путин предложил Елене Исинбаевой возглавить Олимпийский комитет России.

Ранее в СМИ появилась информация, что после ухода в Государственную Думу Александра Жукова, ранее возглавлявшего ОКР, с предложением занять освободившийся пост Путин обратился к олимпийской чемпионке по легкой атлетике Елене Исинбаевой. Вопрос о ее избрании на пост может быть рассмотрен уже 1 декабря текущего года.

Однако пресс-секретарь президента не подтвердил эту информацию. Кроме того, Жуков также заявил, что “впервые слышит” о таком предложении.

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