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«Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов

7 октября 2016, 11:00 [ «АН-онлайн» ]

«Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» был установлен рекорд по количеству послематчевых буллитов.

После окончания основного времени матча при счёте 2:2 команды отыграли овертайм, но так и не смогли отличиться. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хоккеисты «Динамо». При этом команды в серии буллитов на двоих произвели 36 бросков, обновив установленный в сезоне-2012/13 рекорд – тогда санкт-петербургский СКА и нижнекамский «Нефтехимик» на двоих совершили 30 бросков.

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