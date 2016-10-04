Андрей Сироткин: Жалею, что не перешел в бокс еще раньше

"Спорт-эксперт" побеседовал с нижегородским боксером Андреем Сироткиным, который в сентябре провел свой юбилейный десятый поединок на профессиональном ринге. Андрея можно считать поистине универсальным бойцом, так как он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу, мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою, а также может похвастаться чистым рекордом 10:0 в боксе. Читайте в нашем интервью о впечатлениях Андрея Сироткина после боя с Рикардо Рамалло и о том, где он планирует провести свой следующий поединок.

— Андрей, как мы помним, 10 сентября состоялся твой десятый боксерский поединок, в котором ты одержал красивую победу. Мы тебя еще раз поздравляем и хотим узнать, какие у тебя остались впечатления от турнира в целом?

— Спасибо за поздравление. Это был неплохой турнир, порадовало большое количество зрителей. В целом, организация была на хорошем уровне.

— Это был твой юбилейный бой, воспринимал ли ты его, как особенное событие, или же для тебя это был всего лишь еще один поединок?

— Для меня это был просто очередной бой с достойным противником.

— Как ты оценишь своего соперника Рикардо Марсело Рамалло? Удалось ему хоть чем-нибудь тебя удивить?

— Мой соперник ничем меня не удивил, потому что не успел (смеется). И я этим доволен.

— Как ты проводишь время в перерывах между поединками?

— Стараюсь максимально восстановить силы. Отдыхаю, но со спортом не расстаюсь и тренируюсь почти каждый день. А в этот раз мы ездили к жене на Родину – город Вуктыл, республика Коми.

— Планируешь еще выступать в этом году? Возможно, тебе уже поступили какие-нибудь предложения?

— Да, в этом году я планирую провести бой. Где и с кем – пока неизвестно, но есть несколько вариантов. Один из них – это защита моего пояса WBC Asia.

— Андрей, поделись, на волне растущей популярности кикбоксинга, не скучаешь ли ты за выступлениями в этом виде спорта?

— Я сейчас всем телом и душой погрузился в бокс, скучать по кикбоксингу нет времени. Честно говоря, я даже жалею, что не перешел в бокс раньше.