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Марии Шараповой "скостили" срок

4 октября 2016, 16:51 [ «АН-онлайн» ]

Марии Шараповой "скостили" срок
фото: globallookpress.com

Вместо двух лет дисквалификации теннисистка Мария Шарапова не сможет выступать только до 26 апреля следующего года. Спортивный арбитражный суд сегодня частично удовлетворил апелляцию, пусть и после Олимпиады.

Ситуация странная: если спортсменка невиновна, по логике, суд должен был полностью её оправдать. Иначе непонятно, заслужила она дисквалификацию или нет, тем более, на фоне обнародования документов Всемирного антидопингового агентства в отношении американских соперниц Марии и многих других спортсменов.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал судебное решение без особого восторга, поскольку вследствие дисквалификации Шараповой будет сложнее вернуться на прежний уровень для новых побед. Впрочем, многое зависит от самой чемпионки, но несостоявшуюся победу в Рио в этом году уже не вернуть.

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