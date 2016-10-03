Правительство Кировской области примет участие в судьбе ХК «Родина»

Сегодня заместитель и.о. губернатора Дмитрий Курдюмов встретился с руководством ХК «Родина», чтобы обсудить его дальнейшую судьбу. Если не решить финансовые проблемы, команда пропустит чемпионат России.

Проблемы у клуба начались не вчера. За последние годы у клуба возникла большая задолженность по налогам. Из-за недостатка финансирования в этом году команда будет вынуждена пропустить чемпионат России по хоккею с мячом.

Болельщики забили тревогу, они неоднократно обращались в региональное минестерство спорта. 3 октября заместитель и.о. губернатора Дмитрий Курдюмов встретился в командой во главе с директором «Родины» Владимиром Заболотским.

Правительство Кировской области намерено подключиться к работе по устранению задолженности по налогам и поиску нового генерального спонсора «Родины». Кроме того, на встрече было принято решение, что будет обновлен состав правления Клуба.

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