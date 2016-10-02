Волейболистка Екатерина Гамова провела прощальный матч

Знаменитая волейболистка Екатерина Гамова завершила спортивную карьеру. В субботу Гамова провела прощальный матч в Казани. В нем приняли участие казанское и московское "Динамо". Катя Гамова вчера сыграла за оба клуба.

Во время церемонии прощания в Казани в волейбольном центре "Санкт-Петербург" был увековечен игровой номер Гамовой - номер 11. Майку с номером 11 подняли под своды арены.

Легендарная волейболистка Екатерина Гамова объявила о завершении карьеры в мае 2016 года.

В составе казанского "Динамо" Гамова пять раз становилась чемпионкой России (2011–2015), победительницей Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014).

Ранее волейболистка провела шесть сезонов в составе московского "Динамо" (2004–2009), трижды выигрывала чемпионат России.

В составе сборной России Екатерина Гамова становилась двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр.