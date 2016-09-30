Четвертый тур Мемориала Таля: Крамник обыграл Ананда

Российский шахматист Владимир Крамник обыграл индийского соперника Вишванатана Ананда в четвертом туре Мемориала Михаила Таля, что проходит в московском Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте.

Мемориал Таля 2016 года проходит в рамках проекта Российской шахматной федерации "Шахматы в музеях", - потому и место для игры выбрано такое нетрадиционное. Призовой фонд турнира - 200 тысяч долларов, но Крамнику пока до них далеко, передает ТАСС.

После четвертого тура в турнире лидирует Гири (у него 3,5 очка), далее - Непомнящий с тремя очками, Ли Чао (2,5), Ананд, Аронян, Крамник, Мамедьяров, (у них по 2 очка), Свидлер (1,5), Томашевский (1) и Гельфанд (0,5).