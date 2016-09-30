Сборная Канады стала шестикратным обладателем Кубка мира по хоккею

Канадцы одержали вторую победу над сборной Европы в финальной серии домашнего Кубка мира по хоккею и выиграли турнир.

Открыл счёт в матче на 7-й минуте словак Здено Хара, выступающий за сборную Европы, практически весь матч преимущество в счёте оставалось за европейцами. Однако довести встречу до победы сборной Европы не удалось – на 57-й минуте канадцы, играя в меньшинстве, смогли сравнять счёт – отличился Патрис Бержерон, а на последней минуте основного времени Брэд Маршан вывел сборную Канады вперёд, реализовав большинство.

Кубок мира является преемником Кубка Канады, который проводился с 1976 по 1991 год. Всего канадцы одержали четыре победы в Кубке Канады и две победы в Кубке мира. Сборная СССР выигрывала турнир в 1981 году, а в 1996 году победили американцы.

Самым ценным игроком Кубка мира-2016 назвали центрального нападающего сборной Канады Сидни Кросби, который в шести матчах набрал 10 очков по системе «гол+пас» (3 шайбы + 7 передач).

Напомним, что помимо сборных Канады и Европы (хоккеисты из европейских стран, не представленных на турнире отдельными командами) в Кубке мира принимали участие сборные России, США, Чехии, Финляндии и Северной Америки (игроки США и Канады в возрасте до 23 лет). Финальная серия велась до двух побед.

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