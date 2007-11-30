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Мебельный прорыв

Отечественная мебель способна конкурировать с итальянской и немецкой

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]

Мебельный прорыв
Илья Кондратьев (справа) и Александр Верейкин на производстве

Свой кабинет – своя мебель

 ДО ФАБРИКИ «ФЕЛИКСа» – одной из трех, принадлежащих компании, – рукой подать. В тихом поселке Кожухово на окраине Москвы на территории в 30 тыс. кв. м раскинулись несколько опрятных цехов и склад.

 Свой кабинет Илья Кондратьев, председатель совета директоров компании, только одна фабрика которой выпускает продукции на 3 млрд. руб. в год, мог бы обставить хоть столами с позолотой из лондонских антикварных салонов. Однако предпочитает мебель своего производства. И дело не в голом патриотизме. Просто она не хуже импортной.

 Передо мной массивный стол в форме буквы «Т» с изогнутыми краями цвета «орех Филадельфия» (что-то между спокойно-оранжевым и светло-коричневым). В растекающемся по кабинету золотистом свете предзакатного солнца поверхность переливается теплыми оттенками, создавая уют и ощущение солидности. «Только натуральное дерево может так «играть», – говорит сопровождающий меня директор производственного комплекса Александр Верейкин. – В зависимости от того, под каким углом падает свет, мебель меняет оттенок. Она покрыта не полиуретановой пленкой с рисунком под дерево, а шпоном – натуральным тонким срезом древесины. Как и мебель с элементами из массива, изделия с отделкой шпоном относятся к премиум-сегменту. Не каждая фабрика способна освоить такую технологию. Но у «ФЕЛИКСа» получилось. «Конечно, шишек набили много, когда запускали новое производство, – говорит Александр Верейкин. – Однако теперь по качеству наша мебель не уступает итальянской и испанской».

 Недавно на фабрику приезжал маститый мебельный бизнесмен из Италии. Ощупывая кромки, углы и поверхность, он лишь повторял: «Bene! Bene!»

 Сейчас на долю «ФЕЛИКСа» приходится почти треть объема российских продаж. А начиналось все буквально из ничего…

Первый миллион

 ВЫПУСКНИК Института стран Африки и Азии МГУ Илья Кондратьев и не думал заниматься бизнесом. Однако в начале 1990-х он вернулся из длительной командировки по странам Ближнего Востока в совершенно другую Россию. Арабисты стали не нужны. В результате Кондратьев открыл курсы по обучению иностранным языкам, затем организовал аудиторскую фирму. Мебелью тогда «не пахло» – эта тема возникла случайно.

 «В 1995 г. нам понадобилась офисная мебель. Однако мы столкнулись с тем, что качественной продукции по приемлемым ценам не было», – рассказывает бизнесмен. Тогда-то и было решено открыть мебельный магазин.

 В первые два месяца салон «ФЕЛИКС» не продал ни одного стула. Бизнес был на грани краха, но Кондратьев не отступился. И уже через год открыл еще один магазин. Сегодня их у ­«ФЕЛИКСа» 55 – по всей России, работает салон в Казахстане.

 Собственное производство у «ФЕЛИКСа» появилось после дефолта 1998 года. Падение курса рубля сделало импортную мебель слишком дорогой, а рентабельность производства внутри России, наоборот, возросла. Компания приобрела заброшенный цех Подольского электромеханического завода. Постепенно захламленное помещение с голыми стенами превратилось в современный мебельный цех.

 В 2001 г. была открыта вторая фабрика – в Кожухово. Сегодня это крупнейшее и самое современное предприятие в России по производст­ву офисной мебели.

 В 2003‑м в собственность компании перешел Жарков­ский деревообрабатывающий комбинат в Тверской обл., на базе которого также было запущено мебельное производство. «ФЕЛИКС» выпускает 41 коллекцию офисной и гостиничной мебели, 6 коллекций мебели для дома и мебель по индивидуальным заказам.

Наша мебель за границей

 МЕБЕЛЬ компании «ФЕЛИКС» успешно конкурирует не только на российском рынке, но и за рубежом. Ею, например, оборудованы офисы немецкой самолетостроительной фирмы Ruslan sailis, номера гостиниц на горнолыжном курорте Windischgarsten. Когда «ФЕЛИКС» впервые представил свою мебель на выставке в Германии, то немцы в прямом смысле пытались ее сломать и поцарапать. Их подозрение вызвала низкая стоимость продукции: что для нас – среднерыночная цена, для них – копейки. Убедившись в добротности продукции, они сразу перешли к вопросам поставок.

 У «ФЕЛИКСа» есть представительства в Германии и ОАЭ. Сейчас компания активно осваивает рынок Казахстана.

Автоматизированное производство

 ФАБРИКА мебели в Кожухово удивляет порядком и чистотой. «К каждому станку подведен рукав вытяжки. Опилки всасываются в него прямо во время распилки», – объясняет инженер-технолог Вячеслав Голяка.

 Мы подходим к форматно-раскроечному станку Selco итальянского производства. По виду он напоминает громозд­кое пианино. Здесь лист ДСП или МДФ «разделывается» на дощечки, из которых потом собираются столы, тумбы, шкафы. «Полностью автоматизированный. Сам просчитывает, как распилить лист, чтобы получить минимум отходов. Вот на дисплее – карта раскроя, – гордо поясняет Вячеслав Голяка. – А обслуживают станок всего два мастера». Все продумано до мелочей. Чтобы поверхность плит не царапалась, они поддерживаются воздушной подушкой.

 Рядом на большой «швейной машине» состыковывают между собой листы шпона. Шпон – это тонкий срез дерева вдоль волокон. Наклеенный на заготовку из МДФ-плиты, он создает впечатление мебели, изготовленной из цельного дерева. Но стоят такие изделия раз в 5 дешевле «настоящего дерева». Впрочем, у компании «ФЕЛИКС» есть и собст­венное производство мебели из цельного массива.

 Больше всего меня впечатлил участок окраски. На полках лежат лакированные столешницы темно-вишневого цвета с лиловым отливом (называется цвет «махагон Калифорния»). Поверхность настолько гладкая, что в ней, как в дорогом «мерседесе», обнаруживаешь свое отражение. Чтобы добиться такого качества, столешницу шпаклюют, дважды грунтуют, затем накладывают краску и лак. При этом перед каждой процедурой производится шлифовка. В результате получается мебель, которую не стыдно поставить в самый респектабельный кабинет.

 Отдельная тема – обеспечение качест­ва на предприятии. «Мы день начинаем с качества и завершаем тем же», – говорит Александр Верейкин. Ко всем изделиям прикреплены сопроводительные документы, в которых указано, какой мастер распилил, какой сделал отверстия, какой покрывал лаком. Проследить, кто допустил брак, не составляет труда. За добросовестную работу начисляется прибавка к зарплате, за дефекты – штраф. Помимо этого контролеры осматривают заготовки на промежуточном этапе и на выходе из цеха.

 Каждый 30-й комплект мебели подвергается контрольной сборке. Производст­во компании «ФЕЛИКС» прошло сертификацию на соответствие международным стандартам качества ISO-9001-2001. Предприятию удалось снизить количество дефектных изделий до 0,3%, что является хорошим показателем даже для лучших европейских фабрик.

От первого лица

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета директоров компании «ФЕЛИКС» Илья Кондратьев.

 – Что было вашим конкурентным преимуществом и позволило именно вашей компании выйти в лидеры?

 – Внимание к потребностям потребителя. Этой политики мы придерживались на заре компании, придерживаемся и сейчас. Всех клиентов обзванивает специальная служба, фиксируя замечания. Недочеты устраняются, а мы проводим разбор ситуации, чтобы такое не произошло с новыми клиентами. Сейчас количество нареканий составляет меньше 1%.

 – Как вам удалось получить таких крупных клиентов, как Управление делами Президента РФ или «Газпром»?

 – Чем крупнее предприятие, тем меньше оно хочет заниматься рутинной работой и старается доверить процесс поставки, сборки мебели серьезной компании. Мы предлагаем лучший сервис, оптимальные цены и выигрываем тендеры. Впоследствии наши отношения только упрочиваются, поскольку мы делами подкрепляем звание профессионалов. Качественно делаем проект, вовремя поставляем и собираем мебель, утилизируем мусор и упаковку.

 – А как вышли на феноменальные показатели качества? Даже в Европе на большинстве предприятий уровень брака – 0,5%. И ведь одно дело иметь в качестве работников пунктуальных немцев, другое – русских с присущей нам необязательностью.

 – За качество долго боролись. Во-первых, проводим постоянное обучение персонала. Во-вторых, мотивируем лучших станочников доплатами к зарплате и правом пользоваться личным клеймом качества. В-третьих, на фабрике действует мощный входной контроль качества, который проверяет все поставки сырья и полуфабрикатов. А также ведется строгий контроль на упаковке. В-четвертых, тщательно следим за всеми нареканиями клиентов. Поскольку мебель продаем через собственную сеть салонов, то можем систематизировать всю информацию о недоработках и устанавливать их причины. Только таким кропотливым путем можно достичь высокого качества в работе.

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