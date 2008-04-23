Глобальное потепление

Парниковый эффект – благое дело



В СВЯЗИ с глобальным потеплением существует немало гипотез о природных катастрофах. Сценарии некоторых связаны со всемирным потопом, сродни библейскому. Другие ученые говорят о том, что тающие арктические льды разбавляют соленую океанскую воду огромными массами пресной воды. Это, по их мнению, ослабляет океан­ские течения, которые, в свою очередь, регулируют климат на планете. И если эти течения перестанут существовать, то последствия будут страшны: вымрет большее количество морской фауны, сократится способность океана перерабатывать парниковые газы, и, возможно, начнется новый ледниковый период в Северной Европе. Усугубляет ситуацию антропогенный фактор, говоря другими словами – деятельность человека, благодаря которой растут выбросы СО 2 в атмосферу, подогревающие парниковый эффект.

Однако у сибирских ученых, которые занимаются изучением этой проблемы еще с советских времен, мнение противоположное. Заведующий лабораторией минералогических индикаторов палеоклимата Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Владимир Зыкин отмечает: «Если бы его (парникового эффекта. - «АН») не было, средняя температура воздуха была бы почти на 30 градусов ниже (сейчас средняя температура на планете плюс 15 градусов). И не было бы жизни. Поддерживают гипотезу об антропогенном потеплении, как правило, специалисты, которые занимаются современным климатом».

Новосибирская лаборатория исследует особыми методами климат за последние 60 млн. лет, в частности – его цикличность. На геологических разрезах земли «записаны», как в самых настоящих архивах, все нюансы климатических изменений.

Как утверждают специалисты, климат связан: с тектонической историей Земли, с ее положением на орбите. Периоды холодных и теплых эпох длятся от 23 до 100 тыс. лет. Уровень океана был ниже нынешнего приблизительно на 100 метров. Вода уходила на формирование ледниковых щитов.

В холодные эпохи гигантские ледниковые щиты доходили до Дона, на юге Западной Сибири простиралась пустыня из отложений пыли, так называемые лессы. Здесь было царство мощных ветров, которые выдували огромные котловины. В период потепления они заполнились водой. Таких озер на территории юга Западной Сибири множество.



Эпоха викингов



ВО ВРЕМЯ максимума потеплений в теплые эпохи уровень океана поднимался на 6–8 м выше современного. Сейчас мы живем в крупное межледниковье, которое продолжается уже около 10 тыс. лет и называется голоцен. Такое же положение на орбите Земля занимала около 400 тыс. лет назад. Тогда был похожий теплый климат. Ученые назвали этот период 11-й изотопно-кислородной стадией. Для сравнения: продолжительность межледниковых теплых периодов, как правило, около 10–15 тыс. лет. А вот «11-я стадия» длилась 30 тыс. лет! На фоне той глобальной эпохи позднее проходили более короткие периоды изменения климата с меньшими температурными колебаниями.

«Нынешнее потепление, – продолжает Владимир Зыкин, – пока не превысило средневековой климатический температурный максимум, длившийся с VIII по XII век. Это время называют эпохой викингов. Викинги заселяли Гренландию, побережье которой было более свободно ото льда, чем сейчас. Они называли свою родину «Зеленой страной». Викинги разводили коров и овец, заготавливали сено. С конца XII в. начался Малый ледниковый период, который продержался до середины XIX века. Считается, что он связан с пониженной солнечной активностью, когда на Солнце не было пятен. В то время увеличились горные ледники, замерзало Балтийское море. Часто случались неурожайные годы. В конце июля (!) 1601 г. в Москве ездили по снегу на санях. А в середине августа река снова замерзла».

С начала XX в. средняя температура на Земле повысилась на 0,7 градуса. Естественное потепление климата продлится приблизительно еще 200 лет. Однако, как считают ученые, кардинальных изменений ждать не стоит – пальмы в Сибири расти не будут.



Санкт–Петербург уйдет под воду



СУЩЕСТВУЕТ гипотеза о том, что в результате глобального потепления могут растаять льды в Северном Ледовитом океане. «Но уровень океана, – успокаивает Владимир Зыкин, – при этом не изменится. Другое дело, если растают материковые ледяные щиты Антарктиды, Гренландии и горных ледников. К слову, скорость таяния горных ледников в неполярных районах высока. В 2002 г. был сделан прогноз о том, что через 20 лет растают льды на вершине горы Килиманджаро. Но недавно весь мир узнал, что они уже растаяли.

С начала XX в. уровень океана поднялся на 10–15 см. К концу XXI в. он поднимется еще на 20–60 см. А с учетом запасов воды в ледниках – максимум на 64 см. Думаю, что затопление грозит Венеции, Санкт-Петербургу и другим городам, расположенным на высоте, близкой к уровню моря. На основании исследований нами установлено, что вслед за уровнем океана поднимается и уровень впадающих в него рек. Поэтому строительство сооружений и тем более жилых домов и офисов в поймах таких рек тоже необходимо остановить.

Кроме того, дальнейшее потепление может вызвать перераспределение выпадения осадков на планете. В некоторых достаточно влажных регионах начнутся засухи, что неблагоприятно отразится на развитии сельского хозяй­ства».