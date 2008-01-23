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Мордовию оцифровали

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]

Мордовию оцифровали
Антенна по-деревенски. Уверенный прием цифрового сигнала обеспечивает и такое «народное творчество»

 САРАНСКИЕ связисты умудрились успешно пробежать впереди паровоза. Что это значит? Казалось, ничего особенного. Просто за 100 руб. в месяц в любой точке республики можно принимать 24 программы телевидения и 6 радиостанций в стереозвучании. Абонентская плата за эфирную цифру почти в 10 раз дешевле услуг сопоставимого по насыщенности пакета спутникового ТВ. Сигнал доступен даже в пограничных районах Нижегородской и Пензенской областей.

 Горожанин скажет – ну и что? Да в столице Мордовии, Саранске, и аналоговый сигнал вполне достойный. А вот в деревнях «слаще» Первого канала и РТР раньше ничего не видели. И то с сомнительным качеством – многократно проверено на собственном опыте. Про село просто забыли: организовывать кабельное ТВ или расширять вещание в разбросанных по необъятным просторам страны сотнях тысяч сельских поселениях – дело накладное. Сегодня власть опомнилась. Работает правительственная комиссия, задача которой – разработать «Концепцию развития цифрового вещания». Главная цель – к 2015 г. обеспечить доступную телевизионную многоканальность каждому жителю России. И вот как это сделали в Мордовии.

 

Оцифровка всея Руси

На кону стоит до 40 млрд. долларов

 В МАЕ 2004 г. вышло распоряжение Правительства РФ о переходе на цифровое эфирное телевещание стандарта DVB‑T. К 2015 г. аналоговый телевизионный сигнал должны отключить. С чем останутся граждане России – те, кто не живет в Мордовии? Откуда в наши дома придет цифра и на каких условиях? Это до сих пор никому не известно.

 Если проект будет коммерчески просчитанным – есть шанс, что цифровое ТВ победно прошествует по стране. Но может одолеть и «социальная» точка зрения. Это беда! Если приступить к строительству и оснащению многих тысяч вышек-ретрансляторов, приставки-декодеры начать раздавать всем желающим, а телеканалы показывать бесплатно, то в деревнях и селах цифровое ТВ увидят нескоро. Никаких денег на всех не хватит.

 Руководители мордовских связистов рискнули и выиграли. А у России теперь есть собственный опыт организации цифрового вещания в масштабе целой республики. Доказано практикой: сельские жители далеко не самого богатого региона страны готовы платить деньги за возможность не чувствовать себя загнанными в «медвежий угол».

Сельская явь

 КРУПНОЕ село Лямбирь с преимущественно татарским населением. Побитая жизнью, слегка покосившаяся изба-пятистенка с подгнившими венцами. Антенна на крыше явно самопальная. Из нового – разве что ярко-желтая краска стен и декодер на телевизоре далеко не самой свежей модели. Фатых Тумаров объясняет:

 – Мы с Нурия-апа (тетя Нурия) перед Новым годом узнали – племянники из города едут. Скучно им в деревне, вот мы с бабушкой «оптом» и скинулись.

 – В кредит декодер взяли?

 – Нет, зачем. Сразу с пенсий отдали деньги и за декодер, и за подключение!

 На селе кредиты не любят, все ищут подвох. Поэтому пик подключений падает на время реализации урожая.

 Зимние каникулы закончились, внуки уехали домой. Зато теперь Фатых Тумаров не отрываясь смотрит боевики и… мультфильмы на детском канале.

 Другая семья, Битулины, обосновалась в почти новом доме из красного кирпича. За ним на цепи голосистая дворняга – все как у всех. Молодые работают, а за двумя детьми-погодками, четырехлетней Мариной и пятилетним Вадимом, часто присматривает бабушка. Вот для нее-то канал «Теленяня» – настоящее спасение: малыши прекрасно освоили технику. Теперь они сами себя развлекают.

 Битулины из самой первой волны подписчиков. За два года нареканий нет – только приятное увеличение количества принимаемых программ.

 – А зачем вам вторая антенна?

 – На кухне маленький телевизор стоит, он только Первый канал и РТР принимает.

 Директор МУЭС (Межрайонный узел электросвязи, это подразделение «ВолгаТелеком») Альберт Еналеев так и представляется: «Я лямбирьский татарин». Его «куст» объединяет 9 районов республики и 16 тыс. абонентов. Говорит, что перед новогодними праздниками был настоящий ажиотаж – клиентская база за две недели выросла сразу на 1,5 тыс. абонентов. Большинство таким образом решили вопрос подарка.

 Самый жесткий аргумент привела крепкая дама со снежным скребком у деревенского колодца:

 – Пусть мой мужик лучше вечером дома сидит и футбол свой смотрит, чем в гараже с такими же охламонами водку и прочую гадость жрет!

«Непосильная» задача

 КОГДА Битулины стали абонентами цифрового телевидения, приставка-декодер стоила 3 тыс. рублей. Поэтому брали в кредит на 3 месяца. Не жалеют – у них приставка немецкая, не подводит. Сейчас стоимость декодера значительно ниже, 1700 рублей. Но из Китая. Поначалу на них было несметное количество рекламаций. Пришлось организовать своего рода «госприемку». Помогло, да не совсем – качество китайских изделий явно хромает.

 Странно, чего ждут отечественные производители? Не сегодня-завтра откроется огромный рынок простых в изготовлении приставок-декодеров. Потребность оценивают как минимум в 50 млн. штук. Если определить отпускную стоимость приставки в 1000 руб., то в масштабах страны это 50 млрд.! А российские предприятия пока демонстрируют, в лучшем случае, опытные образцы. Хотя на словах готовы выпускать эту уже востребованную в стране продукцию. Неужели российская «цифра» будет «подсажена» на китайский ширпотреб? Как утверждают мордовские связисты, развитие клиентской базы тормозится именно дефицитом приставок-декодеров.

Цифровое эфирное телевидение

 ГЛАВНОЕ, что оно не кабельное! И не требует установки спутниковых тарелок на окнах и крышах домов. Если передатчик поблизости – сигнал принимается на обычные комнатные «усы». Живете далеко от вышки – антенну придется поднять на крышу. И пусть специалисты твердят – «антенна должна быть предназначена для приема сигнала в дециметровом диапазоне», никто из селян рекомендациями не заморачивается. Что на крыше стоит, то и ладно. У цифры есть замечательное свойство: если сигнал есть – замечательная картинка обеспечена.

 Аналоговое телевизионное вещание в метровом диапазоне в принципе не в состоянии обеспечить повсеместный и качественный прием 24 телеканалов – физически не хватит частот. А вот нарастить количество цифровых каналов несложно. Несколько десятков блоков размером с видеомагнитофон, установленных на головную и передающие станции, позволят решить проблему в кратчайшие сроки. А оптоволоконная связь передаст картинку и звук от вышки к вышке в первозданном качестве.

 Городские жители попросту еще не осознали всех выгод дешевого цифрового эфира, многие избалованы услугами кабельных сетей. Поэтому цифровое телевидение в первую очередь востребовано в глубинке. Итог: в республике уже зарегистрировано почти 52 тыс. абонентов. На полмиллиона жителей сел и деревень – совсем неплохо. Если учесть, что телевизор смотрят всей семьей, то до полного охвата рынка осталось чуть-чуть.

Откуда ноги растут?

 «МОТОР» проекта – Иван Иванович Шубин. Когда в начале века у мордовского филиала отобрали междугороднюю и сотовую связь, встал вопрос о выживании организации.

 В это самое время жители райцентра Большие Березники пожаловались главе республики на обделенность телеэфиром – телеканал ОРТ был единственным в районе окном в мир. За решение этой задачи и взялся Иван Иванович. И уже к 2002 г. сформировалась концепция того, как обеспечить цифровым телевещанием всех жителей Мордовии. Поддержку нашли и в республике, и в профильном Министерстве информационных технологий и связи России. Проект изначально строился как коммерческий со сроком окупаемости 4–6 лет. Под гарантии правительства республики получили банковский кредит – 136 млн. рублей. И работа закипела. Модернизировали вышки, устанавливали передатчики, дизель-генераторы для резервного энергоснабжения, собирали подписи в московских кабинетах.

 Шишек, конечно, набили немало: дело-то новое. Но искомого результата добились. Теперь делятся опытом с коллегами. Так, Ханты-Мансийский автономный округ, не дожидаясь принятия решений на федеральном уровне, взял за основу мордовскую схему.

 Самым сложным было убедить консервативных селян в перспективах новой услуги. Еще в прошлом году возили по райцентрам телевизоры и приставки-декодеры по числу транслируемых программ. Выстраивали «стену» из мониторов. Включали все одновременно. Дескать, любуйтесь, каждый что-нибудь для себя найдет. Когда количество цифровых телеканалов достигло 24, маркетологи взвыли:

 – Мы же не грузчики, чтобы такое количество аппаратуры на себе таскать!

 А у Ивана Ивановича и его сотрудников в ближайших планах довести количество телеканалов до 36. Правда, последнее время надобности в подобной наглядной агитации все меньше и меньше. Земля слухами полнится. От села к селу, от дома к дому, от соседа к соседу. Сейчас Шубин мечтает о мультисервисных услугах – оставляете заявку, и на одном из каналов вам демонстрируют заказанную программу или фильм. За отдельную плату, естественно.

Цена вопроса по-мордовски

 В ЦЕЛОМ мордовский проект стоил 186 млн. рублей. Много это или мало? Если исходить из затрат саранцев, в масштабах страны проект потянет максимум на 2 млрд. долларов. Но не следует забывать – в Мордовии он чисто коммерческий, предусматривает абонентскую плату и покупку декодера. А также со временем и выход на стабильную прибыль.

Кстати 

 ТЕЛЕФОНИЯ, и тоже цифровая, здесь повсеместно. Очередь на стационарный телефон отсутствует по всей территории республики. Газ в каждом доме. Что еще?! Чем заняться?! И республиканское руководство задумалось над программой «Вода в каждый дом». То есть всем – нормальный «человеческий» водопровод.

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