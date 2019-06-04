Пользователи соцсетей подумали, что это фейк, но оказалось, что - выдержка из правил поведения пассажиров на борту авиалайнеров компании "Победа".



Один из пунктов запрещает пассажирам пересаживаться и обмениваться местами. И тому есть несколько объяснений. Во-первых, не над всеми креслами имеются дополнительные маски для младенцев. На случай нештатной ситуации это может быть для ребёнка смертельно опасно.



Также у аварийных выходов обычно сажают крепких пассажиров, владеющих русским или английским языком, для того, чтобы они могли выполнить команды стюартов по открытию дверей самолёта в случае аварийных ситуаций.



Ну а самое убийственное объяснение запрета меняться местами в салоне связано с трудностями идентификации трупов - точнее написано: "для последующего опознания". Очень оптимистично звучит для пассажиров, которые в данный момент на борту авиалайнера знакомятся с такими правилами. Ничего не утаили.





