Выходные стоимостью в жизнь. Врач отказался удалить опухоль 6-летнему мальчику из-за праздников. Теперь он неоперабелен

Как диагностировали опухоль у 6-летнего Влада Белякова это целая эпопея – очень долго не могли поставить точный диагноз, вовремя не делали нужных анализов, мотали по инстанциям и больница, что для небольшого городка в Красноярском края обычная практика.

Когда же прозвучало страшное «рак», врачи успокаивали, что это не приговор и нужно сделать операцию. Опухоль удалили, и ребенок мужественно прошел 5 курсов химиотерапии, что не каждому взрослому под силу. Но рак вернулся, врачи нашли у него новое образование, правда небольшое всего 1,5 сантиметра, удалить которое было бы совсем не сложно. Но делать все нужно было быстро. И тогда любящие родители отвезли ребенка в Красноярск.

А вот там врач отказался вырезать опухоль Владу, потому что на носу были праздники. Фраза "давайте уже после майских " стала для него роковой. Сразу после майских операцию сделать не смогли, потому что ребенок, ослабленный курсами химии, подхватил простуду, а когда с ней справились, выяснилось, что злокачественное образование проросло в костный мозг, и ребёнок стал не операбелен.

«Я ругался, возмущался, а врач не реагировал. Я стал звонить в Новосибирск, где нас оперировали еще в прошлом году. Там нейрохирурги сказали, чтобы наш врач сделал МРТ и связался с ними, чтобы передать все медицинские карты и дела, что они там готовы помочь! Но наш врач не захотел. Мы умоляли его сделать простое МРТ, понимаете? На что он сказал, что сам аппарат нуждается в ремонте и только на следующей неделе его настроят. А без него и карт нас не где не примут...», - цитирует сайт readovka.new отца Влада.

На все обвинения семьи умирающего ребенка в халатности, хирург, который не стал оперировать ребенка, лишь ответил: "Ты у меня в ногах не валялся и не умолял сделать операцию".

Сечас ребенок проходит очередной курс химии в надежде, что после ее найдется доктор, который возьмется за операцию и спасет жизнь ребенку. А родители во всем винят врачей.

«Понимаете, мне остается, только взять ружье и самому самосуд какой-то устраивать. Я больше не вижу выхода...», - в отчаянии восклицает Артем Беляков.