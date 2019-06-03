Роскомнадзор потребовал у популярного сайта знакомств передать ФСБ переписку россиян

Роскомнадзор внес приложение знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации и под угрозой блокировки потребовал передать ФСБ и другим госорганам личную переписку россиян.

В соответствии с «законом Яровой», сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять силовикам и другим госорганам данные о действиях своих пользователей, включая содержимое их личных переписок. Сейчас в перечне ОРИ находятся уже 186 компаний.

Как сообщается, владельцы приложения для знакомств уже предоставила все необходимые сведения Роскомнадзору и подтвердили намеринения о дальнейшем сотрудничестве.