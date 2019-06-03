Преемник Бориса Березовского и Остапа Бендера

Информационная война между Англией и Россией подняла интерес к новой, по оценкам британских СМИ, "жертве режима" и "герою-страдальцу», который вынужден жить на чужбине. На этот раз образ великомученника примеряет беглый экс-банкир Герман Горбунцов, которого некоторые СМИ называют даже «преемником Березовского».

Наше издание попыталось. разобраться в биографии Горбунцова, наполненной самыми невероятными для обычного человека событиями, а также в последней сенсационной информации о причастности Горбунцова к краже активов убитого бизнесмена, владельца сети магазинов «Партия» Алексея Минеева.

ИЗ ЗОНЫ - В БАНКИРЫ

Герману Валерьевичу Горбунцову - 52 года. В 18 лет его жизнь, казалось бы, пошла под откос, - он был осужден на три года советским судом за банальное разбойное нападение. Но вскоре бывший зэк занялся бизнесом, стал учредителем десятков компаний самой разной специализации - от охранной деятельности и строительства до операций с недвижимостью и финансами. Самые яркие успехи Горбунцова были в банковской сфере. Герман Валерьевич входил в совет директоров банков «Интер-Рус», «Банк Индустриальный Кредит», «ИнтерКредит Банк», «VIP Money Transfer», «Конверсбанк-Москва», «Интерпрогресс».

В середине "нулевых" Горбунцов прославился и своей благотворительной деятельностью на ниве спорта.

В ноябре 2006 года он возродил из полного банкротства хоккейный «Спартак». В феврале 2008 года Горбунцов получил премию «Персона года-2007» в номинации «За вклад в возрождение российского спорта». Позднее, в 2009—2011 годах, он также являлся председателем правления «Спартака»… Но как выяснилось позднее, «Спартак» нужен был Горбунцову как очередная отмывочная контора. Под видом финансирования спортивной деятельности Горбунцов использовал клуб как денежную прачечную гигантских масштабов. Только при помощи «Спартака» из страны было выведено миллиарды долларов. Чем вам не главный герой российской версии сериала «Во все тяжкие» или «Озарк»…

Но это - видимая часть его публичной карьеры. За кадром, не для широкой общественности оставались его связи со скандально знаменитым банкиром Алексеем Френкелем, создавшим и лично управлявшим целой империей финансовых организаций, именуемой «ВИП-банк». В сентябре 2006 года было совершено заказное убийство первого заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова. Расследуя преступление, следственная группа быстро вышла на заказчика - Алексея Френкеля. В январе 2007 года экс-банкир был арестован, а через год получил 19 лет заключения.

Френкель отправился на нары, а его бывший ученик и ближайший партнер Герман Горбунцов быстро дистанцировался от Френкеля, объявил следователям что был не в курсе о замыслах своего партнера и в дальнейшем преуспел на свободе больше своего учителя. В 2006 году он купил у братьев Владимира и Александра Антоновых банк «Интерпрогресс», а чуть раньше «Конверсбанк-Москва», сразу присвоив ему новое имя - «Столичный Торговый Банк».

Позже аудит «Столичного Торгового Банка» показал, что в 2008-2009 годах со счетов бесследно исчез 1 миллиард долларов, принадлежащий корпоративному клиенту, ОАО «РЖД».

В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80 процентов акций молдавского «Universalbank». По данным СМИ, в том же году стал гражданином Молдавии - той самой чудесной страны, где отмывались миллиарды росийских долларов по липовым решениям местных судов.

ПОБЕГ ИЗ ЛАНДРОМАТА

Неприятности у процветающего банкира начались в 2009 году, когда Горбунцов и его жена Лариса, по их же утверждениям, лишились значительной части собственности в результате сделки, заключенной Горбунцовым и бывшими партнерами в рамках компенсации украденных им из банков сумм. Сам Горбунцов впоследствии заявит о том что у него отобрали бизнес сначала на 600 миллионов долларов, потом со временем называемая им сумма увеличится до миллиарда, а потом портсигары и магнитофоны утроились и сейчас Горбунцов оценивает сумму своих потерь уже в 2 миллиарда долларов. Тут необходимо пояснить, что Горбунцов за несколько лет владения банками никаким образом физически не мог заработать ни 600 миллионов долларов, ни тем более 2 миллиарда, о которых он говорит. Деньги которые он считал своими, были деньгами юридических лиц и частных вкладчиков, размещенные на депозитах в его банках и банально выведенные и присвоенные им, Горбунцовым. Но для мошенника по жизни чужие украденные деньги моментально становится его личной собственностью и он верит в то, что это честно заработанное им состояние.

Такая же судьба постигла Горбунцова и в Молдавии, из которой он вынужден был бежать в Лондон в очередной раз не только обчистив все банковские депозиты своего отмывочного банка, но и кинув своего партнера и серого кардинала Молдавии Владимира Плахотнюка (объявлен Россией в международный розыск).

Воображение, возможно, рисует вам спокойную жизнь миллионера в процветающей стране. Ан-нет! Дела прошлые не давали покоя. 20 марта 2012 года рядом с домом в Лондоне, в котором к тому времени несколько лет проживал Горбунцов, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в банкира из автоматического оружия, после чего скрылся. Получивший тяжелые ранения Горбунцов был госпитализирован в критическом состоянии.

Пойманный в последствии полицией киллер Виталий Прока заявил, что выполнял заказ того самого Владимира Плахотнюка — лидера правящей в республике Молдова Демпартии. Позже российские власти завели ряд уголовных дел против Плахотнюка. Стоит отметить, что организатором крупномасштабной схемы по незаконному выводу денег из России через Молдавию на Запад был именно Горбунцов, а государственной "крышей" это масштабной "отстирочной" являлся Владимир Плахотнюк, тогда и сейчас очень близкий к президенту Молдовы влиятельный олигарх. В итоге на беглого российского банкира в Молдове было заведено 7 уголовных дел(!)

"Ну а дальше начались чудеса.- пишет известный журналист-расследователь Олег ЛУРЬЕ.- В надежде вернуть свои молдавские активы и «решить вопрос» с уголовными делами, Герман Горбунцов вскоре передумал «обвинять» в покушении на себя Плахотнюка по его требованию и перевел стрелки на скрывающегося в России главу молдавской «Нашей Партии» пророссийского политика крайне популярного в Молдове Ренато Усатого и неких московских бизнесменов, якобы приближенных к российской власти. То есть, Горбунцов начал активно «дружить» с Владимиром Плахотнюком против Ренато Усатого и Москвы. Да, и еще немаловажный момент. Теперь уже Усатого, убывшего в Россию, молдавские прокуроры и лично Горбунцов обвиняют в… «покушении на Горбунцова." Отсутствие обвинения позволило закрыть уголовное дело против Горбунцова в Молдавии и снять его с международного розыска. Об этом Лурье писал в предыдущем расследовании.

Впрочем, ничего необычного в этих загогулинах нет, считают эксперты. В мире больших криминальных денег возможны самые разные комбинации и союзы. И определить заранее, где и с кем выплывет герой отмывочных операций на миллиарды долларов - решительно невозможно.

Наш герой появился в информационном пространстве Великобритании в ... связи с делом Браудера и Скрипалями.

ГОРБУНЦОВ и БРАУДЕР

В прошлом году Генпрокуратура России объявила о возбуждении нового уголовного дела против Уильяма Браудера, возглавляющего фонд Hermitage Capital. Его на этот раз подозревают в организации и руководстве преступным сообществом, а это — часть 1 статьи 210 УК РФ.

Транснациональная группировка, как ее называют в Генпрокуратуре, была создана в 1997 году с единственной целью. "Как максимум получить тот или иной контроль над такими монополистами, как "Газпром", как ряд других крупных компаний, чтобы лоббировать свои интересы. То есть интересы западных структур", — уточнил Михаил Александров, старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям.

А при чем здесь Горбунцов? Как оказалось, фонд Браудера Hermitage Capital вел ряд крупных финансовых дел с банковскими структурами, имевшими отношение к Герману Горбунцову в России и Молдове. Причем на Молдову по некоторым данным приходилось до четверти всех объемов выводимых структурами Браудера средств из России.

ГОРБУНЦОВ И УБИЙСТВО МИНЕЕВА

Недавно неожиданно всплыли новые детали громкого убийства пятилетней давности. И в нем, если верить расследованию «Новой Газеты» и телеканала Россия 24, оказался замешан банкир Герман Горбунцов.

22 января 2014 года основатель известной в 90-х годах торговой сети «Партия» Александр Минеев ехал из своего подмосковного особняка на переговоры в Москву. «Рейндж Ровер», в котором охранник вез Минеева, тормознул на светофоре. И вдруг из стоявшего рядом внедорожника грянули автоматные очереди. Бизнесмен, чье состояние оценивали в 1 миллиард долларов, скончался на месте. Киллер скрылся. Ни его, ни заказчиков не нашли.

На момент убийства главными активами Александра Минеева были несколько торговых центров в центре Москвы, складские терминалы, автосалон.

«За год до своей смерти Минеев решил перевести счета фирм из одного банка в другой, - пишет известный журналист Олег Лурье. - Именно тогда и выяснилось, что у его компаний сменились руководили и учредители. Однако полиция возбудила дело о хищении активов бизнесмена лишь спустя месяц после убийства Минеева. Адвокаты наследников Минеева смогли вернуть контроль над предприятиями спустя год после смерти бизнесмена. И тут снова неожиданная новость - у гонконгской компании Crazy Dragon International Limited сменился собственник. Новым руководителем предприятий убитого бизнесмена стала компания FORUS Corporation, которая была зарегистрирована в Панаме, но работала в столице РФ. А владели этой компанией именно те, кто и занимался возвратом предприятий»

Собственное независимое расследование по этой истории проводит «Новая Газета». Накануне с журналистом Иреком Муртазиным встретился пророссийский молдавский политик Ренато Усатый, который представил доказательства: операцию по смене собственников фирм Минеева начали готовить еще за месяц до того, как бизнесмен был убит. Усатый устроил журналисту встречу с неким 53-летний Тимуром Исаевым. Мужчина заявил, что с 2013 года по 2018 годы «входил в преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым» и причастен к рейдерскому захвату компаний Александра Минеева.

Сам Горбунцов вряд ли причастен непосредственно к убийству Минеева, но как показало расследование, именно он и его личный адвокат Вадим Веденин помогли семье найти пропавшие активы и… переписали их на свои структуры кинув семью Минеев повторно.

СУПЕРСВИДЕТЕЛЬ

Удивительно, насколько сам Герман Горбунцов умеет выходить в любой чрезвычайной ситуации сухим из воды. Как только у него возникают проблемы, он тут же оказывается самым незаменимым человеком.

После убийства Немцова Горбунцов заявил публично о том, что знает исполнителей и заказчиков. Агентство «Росбалт» сообщало, что Горбунцов может рассказать о некоем высокопоставленном чеченском чиновнике, с которым поддерживали связь фигуранты дел об убийствах Немцова и Руслана Ямадаева и покушении на жизнь банкира Александра Антонова. Расследованием всех этих дел занимался следователь Николай Тутевич, который направил запрос английским коллегам, рассказал РБК адвокат Горбунцова, тот самый Вадим Веденин, который в настоящий момент находится под стражей и проходит обвиняемым по краже активов Минеева. В документе российские следователи просят оказать содействие и провести следственные действия в Англии, где проживает банкир.

Стоит вспомнить, что до этого Горбунцов вызывался быть свидетелем по делу об убийстве того самого Александра Минеева (хотя в итоге выясняется, что он к этому как раз сам и причастен). А до этого он точно так же был свидетелем по покушению на банкира Александра Антонова, уже из Лондона сдав Следственному комитету России своего бывшего друга, соратника и директора отмывочно-хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Видимо, надеялся выторговать себе какие-то особые условия. А может и закрытие заведенного на него дела.

Также начиная с 2008 года, Горбунцов и Чувилин также упоминались в СМИ в связи с громким делом о вымогательстве со стороны сотрудников МВД Александра Носенко и Дмитрия Целякова. По версии следствия, милиционеры требовали у Горбунцова и Чувилина полтора миллиона долларов за прекращение проверки деятельности «Инкредбанка» (правоохранительные органы вели расследование о деятельности преступной группы, «отмывшей» в столичных банках более пяти миллиардах долларов (!!!). Летом 2008 года Носенко и Целяков были арестованы, в октябре 2010 года суд приговорил их к шести и пяти с половиной годам заключения за мошенничество. Горбунцов и Чувилин снова свидетели, а не обвиняемые. И силовые органы за помощь в поимке следователей «оборотней» опять закрывают глаза на выведенные 5 млрд.долларов за рубеж.

Но наш герой не ограничивается этими громкими делами. Стоило арестовать полковника Захарченко и его 8 миллиардов рублей, как Горбунцов тут же пишет очередное заявление и опять называет себя «свидетелем». На этот раз он рассказывает, что платил Захарченко 150 тыс. долларов ежемесячно якобы за кураторство его банков, которые занимались обналичкой. И опять же обвинение предъявлено только Захарченко, хотя Горбунцов по тяжести своих преступлений должен сидеть с ним на одной скамье.

Как итог - Горбунцов всегда и везде свидетель , особенно в тех делах, где имеются доказательства его вины и где он вполне может быть обвиняемым. Он уже получил в правоохранительных органах заслуженную кличку «серийный свидетель». Такие свидетели очень удобны, так как за закрытие против них уголовных дел готовы свидетельствовать по любому громкому преступлению или скандалу даже против своих ближайших друзей и партеров. «Дайте дело, а свидетель-Горбунцов найдется», подтрунивают в СКР. В нашей же системе правосудия, которое крайне нервно и лениво относится к сбору улик и к соревновательности судебных процессов, такие свидетели ценятся на вес золота. Говорят что оперативники уже давно шутят, что жаль что Вышинский не знал Горбунцова. Тогда было бы не «признание - царица доказательств», а «Горбунцов - царь доказательств».

Наконец, стоит отметить, что такой прожженный мошенник и кляузник не мог не создать собственное творение для мести всем около кремлевским кругам, отобравшим у него часть законно наворованного. Именно поэтому Горбунцов создал и спонсирует известный зарубежом интернет-ресурс, цель которого - дискредитация российской власти и бизнеса - «Crime Russia». И что удивительно, с одной стороны, он дружит с российским следствием и разными силовыми структурами, давая нужные им показания, с другой, всю свою жизнь работает на уничтожение российского государства. Сотни российских бизнесменов и чиновников столкнулись с бездоказательной клеветой на страницах «Crime Russia». Хотя почему бездоказательной? Возможно, Горбунцов также считает себя серийным свидетелем по делам всех российских чиновников и бизнесменов.