Транснефть виновата в порче нефти?

«Транснефть» и ЧП на нефтепроводе «Дружба», когда в трубу каким-то странным образом попало грязное «чёрное золото» нанесли России не только финансовый ущерб. В конце концов, к этому многие уже привыкли. Куда серьёзней то, что этот скандал сильно подмочил репутацию нашей страны как надёжного и ответственного поставщика нефти в Европу. После такой нечаянной оплошности в США уже потирают руки – теперь у них есть инструмент, чтобы перекрыть выходы на европейский рынок не только для газа, но и для нефти.

Напомним, что чуть больше месяца назад Польша и другие страны приостановили закупку российской нефти, которая поступает к ним по нефтепроводу «Дружба». Причина – загрязнение хлорорганическими соединениями. Американская пресса долго не заставила себя ждать. Тут же Financial Times отметила, что произошедшее опровергает тезис о том, что Москва – надёжный партнёр, который, несмотря на какие-то политические неурядицы, будет чётко, в нужных объёмах поставлять «чёрное золото» покупателю и ничто не сможет стать преградой для исполнения контракта.

Причём дело может коснуться не только нефти. Так, появляется ещё один аргумент для транснациональных компаний и европейских стран, которые заинтересованы в строительстве «Северного потока - 2», отказаться от поддержки российского газопровода. Что может создать препятствия уже не только для продажи нефти в Европу, но ещё и для газа. Кому нужны ненадёжные партнёры в бизнесе?

Теперь, чтобы очистить трубу потребуется ещё 6-8 месяцев, как заявляет сама «Транснефть». А это означает, что Россия продолжит терять примерно по 80 млн долларов дохода ежедневно. Президент РФ, Владимир Путин, на встрече с главой госмонополии Николаем Токаревым уже жёстко отреагировал на случившееся. По его словам «система не сработала». А кто должен был за неё отвечать? Естественно «Транснефть».

В вотчине Токарева считают, что они ни в чём не виноваты, а всё это происки злых сил, то есть это была некая сознательная диверсия какой-то криминальной группировки, которая воровала нефть из трубопровода и, мол, долила загрязняющих веществ, чтобы никто не заметил пропажи. Похоже на оправдание школьника, у которого собака дневник съела. Примерно такого же мнения и Антон Силуанов, глава Минфина, который отметил, что государство не должно платить за «косяки» Транснефти. В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин зачем-то провёл параллель со взрывом автомобиля замминстра финансов. Но сравнение трубопровода, за который отвечает компания и недоработки ФСО – это совсем разные истории. Дёмину честнее было просто крикнуть «Сам дурак!». В народе бы ещё и поддержали.

Но если шутки в сторону, то, по информации разных источников, в «Транснефти» о «грязной нефти» знали ещё до того, как 19 апреля «Белнефтехим», оперирующий Мозырским НПЗ в Белоруссии, заявил о резком росте содержания хлорорганики в сырье. Ещё 2 апреля была остановлена нефть, идущая по низкосернистому трубопроводу на Волгоградский НПЗ. Получается, что возможность предотвратить катастрофу была? Но вместо этого «Транснефть», как говорят эксперты, перенаправила грязную нефть в «Дружбу» через свою дочку «Транснефть-Приволга». Вероятно, чтобы попытаться её там смешать.

Вряд ли сообщение о загрязнении вообще стало неожиданностью для руководства «Транснефти». Во-первых, российские НПЗ отправляли об этом уведомления. Во-вторых, специалисты компании должны были ежедневно брать пробы нефти на предмет её качества на каждом узле приёма. Если бы это были диверсанты или даже спецслужбы из конкурирующих стран – это сразу бы стало заметно. Может ли идти речь о банальной преступной халатности?

Большие сомнения у экспертов вызывает способ, как якобы попытались скрыть пропажу нефти. По их словам дихлорэтан, который также был источником загрязнения, слишком дорог и никем в таких количествах для очистки нефти не используется. Мол, проще было уже воды налить. А польские спецы заявляли, что в загрязнённой нефти был обнаружен ещё и хлороформ, который вообще не мог оказаться в добычной нефти. Примеси хлороформа могут говорить о том, что в трубу сливали остатки непереработанного нефтехимического производства. А судя по их количеству, делали это регулярно. Разве «Транснефть» могла оказаться не в курсе всего этого?

Получается, раз всё знали и молчали, значит, был интерес? Такого мнения придерживается Рустам Танкаев, директор «Инфо-ТЭК Терминал». По его словам болезненная реакция менеджеров «Транснефти» объясняется стремлением прикрыть теневую коммерческую деятельность:

«Стоит напомнить, что компания из года в год самостоятельно и не предъявляя никаких обоснований, устанавливает размер норматива «усушки и утруски» при транспортировке нефти. Клиентов «Транснефти» не устраивает не только ничем не обоснованный норматив, но и сама практика изъятия из своей трубы в свою пользу остатков чужой нефти и нефтепродуктов. Простой расчет показывает, что это около миллиона тонн только нефти ежегодно. Это хорошее, очень серьезное месторождение. И «Транснефти», открывшей такое замечательное месторождение, да еще и без капитальных затрат и вообще каких-либо затрат на добычу, налоги и прочую ерунду, стоило бы отчитаться об успехе перед народом и руководством страны, как это принято в практике добывающих компаний», – так комментировал ситуацию Р. Танкаев.

Версия небезосновательная. Так, правоохранительные органы в процессе расследования наткнулись на целый конгломерат теневых структур, занимавшихся хищением нефти и тесно связанных как с Транснефтью, так и с местными самарскими ОПГ, которые активно вовлечены в оборот нефти.

Истории с роскошью и непонятными попытками заработать в «Транснефти» – уже не в новинку. Неудивительно, если кто-то обслуживал все свои «хотелки» в госкорпорации за счёт государства и нефтяных компаний. Продавать «неучтёнку» из-под полы – дело нехитрое. Вопрос только, кто же всё-таки понесёт наказание за содеянное?