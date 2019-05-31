ЦОДД предупреждает водителей быть осторожнее из-за непогоды в Москве

В Центре организации дорожного движения сообщили, что в пятницу, 31 мая, водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, а вечером ожидаются дачные пробки, возможно час пик начнется раньше обычного.

"Сегодня не лучший день для водителя - с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром, а после обеда - дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже" - сказано в Twitter ЦОДД.

Специалисты советуют не парковать автомобиль вблизи неустойчивых конструкций и тщательно выстраивать свой маршрут, в противном случае пользоваться общественным транспортом.

Отмечается, что сегодня в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.