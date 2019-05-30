Действия по устранению последствий аварии на железнодорожном переезде отрабатывают в Иркутске

В Иркутске к железнодорожному переезду приехали все экстренные службы. В городе состоялись учения, по легенде которых, автомобиль столкнулся с поездом. Водитель автомобиля, якобы, решил проехать на красный свет. В результате чего, он и пассажир получили травмы.

По сценарию, извлечь их возможно только с помощью использования специальной техники. В это время с рельсов сошла цистерна, загорелось разлитое топливо. Пожарные ликвидировали возгорание, спасатели и врачи помогли пострадавшим, сообщает ОТР.