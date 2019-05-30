В Московской области приняли закон о платных парковках

Депутаты Мособлдумы в трёх чтениях приняли новый закон о правилах организации платных парковок. При этом отмечается, что на улично-дорожной сети платных парковок нет.

Согласно новому документу, запрещено создавать платные парковки вблизи школ и других образовательных учреждений, спортивных объектов, учреждений культуры и во дворах жилых многоквартирных домов. Также парковочные места не могут быть платными по будням с 21:00 до 7:00, по воскресеньям и в праздники, передаёт "Российская газета".

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что сейчас область не нуждается в подобном законе, однако его приняли на тот случай, если вдруг в нем возникнет необходимость.