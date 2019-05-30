Самые интересные факты о космосе

Космос с давних времен вызывает массу споров и разногласий среди учёных.Некоторые считают, что Земля имеет форму плоского диска,другие склонялись к более правдоподобной теории.Даже сейчас космос не исследован до конца из-за недостаточного развития науки.

Солнечная система имеет нетипичное для подобных скоплений строение. Солнце, масса которого составляет примерно 99, 86 процента от общего веса светила, планет и астероидов вокруг, располагается не совсем по центру. Из-за этого другие небесные тела движутся не параллельно друг другу. Такой эффект является причиной солнечных затмений, когда одно из небесных тел перекрывает собой Солнце. Важную роль в формировании структуры системы играет Юпитер, обладающий мощным магнитным полем. При приближении к Земле оно даже заряжает ее миллиардами ватт. Об этом пишет Oane.ws

Также космос таит в себе массу опасностей, которые даже представить трудно. Солнечное вещество, находящееся в ядре светила, имеет невероятную мощность. Если его сегмент размером с головку от булавки попадет в атмосферу Земли, за несколько мгновений будет уничтожено все живое в радиусе 160 километров.