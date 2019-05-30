В Москве ожидается до 30 градусов тепла и гроза в четверг

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 30 мая, в Москве и Московской области ожидается жаркая погода с кратковременными дождями, грозой или градом. Температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла.

Отмечается, что днём в столице температура воздуха составит от 28 до 30 градусов тепла. Ночью отметка термометров упадёт до 15 градусов.

В Подмосковье синоптики обещают от 25 до 30 градусов тепла и до 12 ночью.

Жителей города и области ожидает переменная облачность. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. Ветер западный 5 - 10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Специалисты не исключают риск природных пожаров.