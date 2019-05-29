Общественная палата Российской Федерациии (ОП) выдвинула идею ввести "отцовский капитал". Предлагается выплачивать субсидию за рождение третьего ребенка в семье. Сейчас в нашей стране материнский капитал выплачивается семье один раз на второго ребенка.

Его размер - 453026 рублей. Если в семье рождается еще и третий ребенок, такую сумму не выплачивают.

Общественная палата предлагает выплачивать субсидию на рождение третьего ребенка.

Субсидия будет предоставляться при рождении третьего ребенка при условии, что дети рождены и воспитываются в одной семье и родители находятся в зарегистрированном браке, - пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства.

На первом этапе в реализацию нового комплекса мер планируется включить Дальний Восток, Калининградскую область, Севастополь и Крым. На втором этапе к проекту должны присоединиться регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На заключительном этапе - оставшиеся регионы России.