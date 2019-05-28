«Московский джаз» наградил победителей

23 мая в филиале Музея Москвы, Центре Гиляровского, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса короткой прозы «Московский джаз», первый конкурс литературного премиального цикла «Московские были».

Конкурс «Московский джаз» был учрежден творческим объединением «Белые камены», которое основали журналист, прозаик, фотокорреспондент Марианна Власова и поэт, прозаик, фотохудожник Светлана Хромова, при поддержке художника Артура Джорухяна.

Целью конкурсного цикла является поиск и поощрение талантливых московских авторов, способных создавать литературно-художественные и эссеистические произведения высокого качества и внести вклад в сохранение и развитие культуры Москвы, продолжая традиции русского писателя, журналиста и бытописателя Владимира Алексеевича Гиляровского.

Победителям конкурса «Московский джаз» присуждены награды за лучшее литературно-художественное произведение или эссе, отражающее взаимосвязь Москвы и джаза, музыки, созданной на базе импровизации, неровного ритма и темпа.

Когда мы затевали всю эту историю со Светой Хромовой, нам хотелось, чтобы участники, профессиональные или только начинающие литераторы, журналисты запечатлели современную Москву, передали ее красоту и разнообразие, заставили ее звучать по-особому, поймали ее ритм, полный импровизации и стихийности, как, например, в джазе», – рассказала один из организаторов Марианна Власова.

На церемонии присутствовали почти все члены жюри и каждый сказал пару слов о работах участников.

Тексты победителей представила в художественном прочтении заслуженная артистка РФ, Алла Смирдан - ведущая актриса театра на Таганке, выпускница курса Ю. П. Любимова, участница мастер-классов и тренингов по театральному мастерству Теодора Терзополуса, Судзуки, исполнительница коринфского хора в греческом Колизее

Ольга Дунаева - член жюри, актриса и продюсер Премии за доброту в искусство «На Благо Мира», поделилась своими впечатлениями: «Я наслаждалась текстами, мне, как редактору, ничего не хотелось в них поправить. Поэтому мы решили отметить четвертого участника конкурса и вручить специальный приз от нашей премии автору текста «На языке Москвы» Галине Щербовой».

Награду, миниатюрную статуэтку и грамоту, лауреату вручил писатель, общественный деятель, основатель премии Александр Усанин.









«Мечты исполняются! Я сам родился на Урале, в маленьком провинциальном городке. С детства родители мне прививали любовь к чтению. Перед сном мама собирала всех детей и читала. Для провинциала побывать в Москве, как для мусульман –паломничество в Мекку, целое событие. И так получилось, что меня направили служить в армию именно в столицу, я здесь остался и чувствую себя практически москвичем. Потом я стал писателем, и мы с актрисой Валентиной Васильевной Толкуновой создали Премию «На Благо Мира». И сегодня я рад вручить Премию за произведение, чтение которого делает людей лучше, Галине Щербовой».

«Я догадываюсь, почему получила такую трогательную премию. Это связано с содержанием. Мне было интересно решать эту задачу: свести воедино Москву и джаз, которые для меня не совместимы», – поблагодарила лауреат.

Третье место получил поэт и прозаик Михаил Квадратов за текст «Джаз и всякое другое», второе – японист, критик-эссеист и прозаик Александр Чанцев за «Дом джаза и стиральные доски», а первое место досталось налоговому консультанту, автору специализированных публикаций Светлане Зобниной за «Каштановый джаз».









Тексты всех победителей будут размещены на сайтах филиала музея Москвы «Центр Гиляровского», Премии «На Благо Мира», а также на ресурсе Лиterraтура.

В завершении церемонии состоялся концерт группы «69 FM – Радио Абсолютного Доверия», руководителем которого является Сергей Терехов (гитара). Ярослав Пастухов играл на контрабасе, Андрей Кузьмин на перкуссии, а Василий Мальцев играл на саксофоне и пел. Так джаз окончательно захватил пространство московского музея.



Литературный премиальный цикл «Московские были» создан творческим объединением «Белые камены».

Цикл призван поддержать традиции классической и актуальной современной русской литературы о Москве, популяризовать образ столицы и зафиксировать его в истории России. В состав жюри входят российские писатели, литературные критики и представители творческих профессий.









Жюри конкурса:

Артур Джорухян – сооснователь конкурса, художник.

Ольга Дунаева – продюсер премии «На Благо Мира», актриса, режиссер, журналист.

Евгений Лесин – поэт, критик, журналист.

Андроник Романов – поэт, критик, журналист.

Александр Усанин – писатель, общественный деятель, автор премии «На Благо Мира».

Андрей Щербак-Жуков – прозаик, поэт, критик.

Оргкомитет: творческое объединение «Белые камены». Оргкомитет формировал список произведений, соответствующих заявленной теме конкурса для передачи членам жюри.

Общий призовой фонд конкурса в 2019 году составил 10 000 рублей.

Информационные партнеры: Rara Avis, Zovem.ru и Лиterraтура.