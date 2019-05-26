Патриарх Кирилл признался, зачем РПЦ строит столько храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что Русская православная церковь строит в сутки по три храма. Предстоятель подчеркнул, что это делается из-за необходимости, а не «от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить».

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«Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», - заявил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что людям нужно место, куда они смогут приходить за духовностью, где можно почувствовать близость к Богу и отречься от мирских забот, передаёт РИА Новости.