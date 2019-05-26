Эксперт рассказала о статистике по отношению детей и их родителей к образовательному процессу

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре введенной ранее шестидневной образовательной недели для школьников.

Эксперт Татьяна Половкова рассказала, что существует огромное количество недовольных родителей и детей качеством образования, сообщает НСН.

"За прошлый год на 7% снизилось количество детей, которым нравится учиться в школе – с 35% до 28%. 65% подросткам не хватает времени на выполнение домашних заданий. 59% подросткам не хватает времени на занятия любимым делом. Четверть родителей называет причину угнетенного состояния детей – это шестидневка в школе", - подчеркнула она.