Папа Римский заявил, что аборт нельзя делать даже если плод болен

Папа Римский Франциск считает, что женщины не должны делать аборт ни при каких обстоятельствах. Также понтифик отметил, что в тяжёлых случаях и церковь, и врачи должны помогать нуждающимся семьям.

Духовный лидер подчеркнул, что аборт неприемлем даже в том случае, если заранее известно о болезни плода, сообщает Lenta.Ru. «Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» - задал риторический вопрос Папа Римский. Согласно его мнению, противодействие абортам является не столько религиозным вопросом, сколько человеческим.