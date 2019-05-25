Саакашвили открыл бизнес в США - винодельческий завод, будет производить чачу

Бывший президент Грузии, экс-глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили рвется в Киев, а тем временем открыл бизнес в США. Саакашвили займется в Америке производством чачи.

В Facebook Саакашвили опубликовал видео открытия завода в городе Морисвилл (Пенсильвания) под названием «Чача Лазики». «Еле дали открыть завод. У меня была ломка открыть что-нибудь!», - рассказал политик.

Портал «Грузия Online» написал, что на открытие завода Саакашвили собрались живущие в Штатах грузины. Грузинская чача для американского рынка будет изготовляться из калифорнийского винограда. Завод политика сможет производить несколько тонн чачи ежедневно.