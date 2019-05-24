Свердловская область: от бешенства начали вакцинировать диких животных

В Свердловской области охотоведы начали вакцинацию диких животных от бешенства. В лесах региона планируют разложить 300 тысяч доз.

Препараты специально подготовлены для животных семейства собачьих и куньих - лис, енотов, барсуков и волков. Они питаются мясом и могут быть переносчиками заболеваний.

Государственный охотинспектор Департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области: «Они поедают эту приманку, это пахучая приманка, там внутри вакцина, она с удовольствием поедается. Одновременно животные вакцинируются», - сказал эксперт. Об этом пишет ОТР.