Повышение рождаемости способствует расцвету рынков

В США озаботились падением рождаемости: в 2018 году в стране появилось на свет 3,78 млн младенцев, то есть 1,7 на одну роженицу — это самый низкий показатель за последние 32 года. Об этом пишет The Washington Post.

Для современной России данная проблема больше, чем актуальна. Аналитик Кирилл Стариков подчеркнул, что "в России существует явный дисбаланс между числом пенсионеров и общим количеством работающего населения". Об этом пишет News.ru.

"Рост рождаемости в долгосрочной перспективе позитивно влияет на рыночную экономику, позволяя нарастить в ней человеческий капитал, повысить деловую активность и уровень инвестиций", - рассказал также эксперт Нарек Авакян.