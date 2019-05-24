Первый российский круизный лайнер проекта PV300VD "Петр Великий" 24 мая был спущен на воду на астраханской верфи "Лотос". Судно строится по заказу ОАО "Московское речное пароходство"(МРП).

Теперь после спуска на воду в соответствии с графиком строительства на лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит проведение швартовных и ходовых испытаний.

Пассажировместимость судна составляет 310 человек, которые смогут разместиться в 155 комфортабельных каютах различных классов, - сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Планируется, что лайнер "Петр Великий", заказанный Московским речным пароходством, будет совершать круизы по Азовскому, Каспийскому и Черному морям. Судно должно быть сдано в эксплуатацию в 2020 году.

Старт строительству круизного лайнера был дан по видеосвязи в августе 2016 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным