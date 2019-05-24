Завершился первый сезон проекта «Московское кино в школе»

В рамках межведомственного проекта департамента образования и науки и департамента культуры «Московское кино в школе» в течение учебного года столичных школьников знакомили с золотым фондом отечественного кинематографа. Первый сезон завершился майским показом картины Григория Чухрая «Баллада о солдате».

На сегодняшний день к проекту присоединились 123 школы. Он помогает учащимся через киноискусство глубже изучать историю родной страны. Всего школьники посмотрели восемь картин разных жанров – военные и исторические фильмы, комедии и приключения, экранизации литературных произведений и романтическое кино.

«Я рад, что у нас есть такая межпоколенческая связь, что и мы, и они видели одно и то же кино», – прокомментировал итоги первого сезона руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Каждый фильм становился отправной точкой для дискуссий между учениками, учителями, родителями и ветеранами педагогического труда. Зачастую об эпохе, о съемках картин школьники узнавали из первых уст – почетными гостями кинопоказов становились звезды отечественного кино.

«Важно, что школьники увидели те фильмы, на которых воспитывались их родители. Они сближаются со своей историей, начинают понимать ее, понимать жизнь своей страны, жизнь родителей», – говорит один из участников проекта режиссер Карен Шахназаров.

Список фильмов на новый сезон уже определен. Картины выбирали сами школьники, их родители и учителя в режиме онлайн-голосования.